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ВСУ теряют Курщину: армия РФ продолжает продвигаться

ВСУ потеряли два населенных пункта на Курщине

сегодня, 21:46
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Марьян Ощановский

Российские захватчики захватили 9 марта два населенных пункта в Курской области, которые контролировала украинская армия.

ВСУ теряют Курщину: армия РФ продолжает продвигаться

РФ наступает на Курскую область. Фото из открытых источников

Как сообщает военный паблик Deep State, враг оккупировал Мартыновку и Малую Локню, а также окрестности этих двух населенных пунктов.

По информации паблика, россияне продолжают наступать в Курской области РФ. При этом ВСУ пытаются выполнять поставленные задачи, несмотря на сверхсложные условия.

"К сожалению, сегодня много кадров из Курщины, где противник продолжает продвигаться. Комментировать что-то просто нет желания. Главное сейчас – это жизнь тех, кто выполняет задачи до последнего", — говорится в сообщении Deep State.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возобновлении работы с США. Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 10 марта, у него запланирован визит в Саудовскую Аравию, где состоится встреча с Наследным принцем. "После этого моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Украина больше всего заинтересована в мире. Как мы и говорили президенту Трампу, Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надежного мира", — заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп заявил, что за последние дни сумел добиться значительного прогресса в урегулировании российско-украинской войны. "Мы достигли значительного прогресса с Украиной, мы достигли значительного прогресса с Россией за последние несколько дней. И было бы здорово свести этих двоих в кучу, чтобы нам не пришлось говорить о ядерном оружии", – сказал Дональд Трамп.



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Источник: https://t.me/DeepStateUA/21441
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