В первый год полномасштабной войны украинские войска значительно преобладали по маневренности россиян, полагаясь на инициативу и гибкость. Однако через три года Вооруженные Силы Украины все больше переходят в жесткий, иерархический стиль руководства, напоминающий советскую военную доктрину, пишет The Wall Street Journal.

Фото: из открытых источников

Этот советский подход вызывает растущее недовольство среди солдат и офицеров, поскольку приводит к ненужным потерям и деморализации, ощутимо влияющим и на гражданское население. По словам издания, такая централизация командования часто наказывает инициативу в пользу приказов, заставляющих солдат участвовать в бессмысленных атаках, несмотря на огромные потери.

Майор Алексей Пастернак отмечает, что армия держится благодаря личной инициативе на уровне батальонов, но подчеркивает необходимость реформ в высших эшелонах руководства. В то же время WSJ обращает внимание, что российская армия, с ее еще более жесткой иерархией и отношением к солдатам как к "расходным ресурсам", имеет более серьезные проблемы, что мешает ей использовать численное преимущество.

Украинские бойцы часто констатируют горькую истину: "Великая советская армия побеждает маленькую советскую армию". Капитан Александр Ширшин, командир батальона 47-й механизированной бригады, открыто выразил возмущение из-за "глупых" приказов и значительных потерь его подразделения. Особенно его возмутил приказ наступать на Курскую область, где враг был готов и нанесении потерь среди мотивированных новобранцев были велики.

В Генштабе ВСУ признали наличие проблем и сообщили о мерах по их устранению: изменению системы подготовки и внедрению американских методов командования с большей делегированностью. В то же время указали, что иногда строгий контроль сверху остается необходимым, а командиры, которые несут слишком большие потери, заменяются.

