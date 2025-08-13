logo

BTC/USD

119352

ETH/USD

4621.66

USD/UAH

41.43

EUR/UAH

48.08

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ стремительно теряют свою главную силу: на Западе шокировали причиной
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ стремительно теряют свою главную силу: на Западе шокировали причиной

В украинской армии усиливается противоречие между рядовыми бойцами и высшим руководством.

13 августа 2025, 09:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В первый год полномасштабной войны украинские войска значительно преобладали по маневренности россиян, полагаясь на инициативу и гибкость. Однако через три года Вооруженные Силы Украины все больше переходят в жесткий, иерархический стиль руководства, напоминающий советскую военную доктрину, пишет The Wall Street Journal.

ВСУ стремительно теряют свою главную силу: на Западе шокировали причиной

Фото: из открытых источников

Этот советский подход вызывает растущее недовольство среди солдат и офицеров, поскольку приводит к ненужным потерям и деморализации, ощутимо влияющим и на гражданское население. По словам издания, такая централизация командования часто наказывает инициативу в пользу приказов, заставляющих солдат участвовать в бессмысленных атаках, несмотря на огромные потери.

Майор Алексей Пастернак отмечает, что армия держится благодаря личной инициативе на уровне батальонов, но подчеркивает необходимость реформ в высших эшелонах руководства. В то же время WSJ обращает внимание, что российская армия, с ее еще более жесткой иерархией и отношением к солдатам как к "расходным ресурсам", имеет более серьезные проблемы, что мешает ей использовать численное преимущество.

Украинские бойцы часто констатируют горькую истину: "Великая советская армия побеждает маленькую советскую армию". Капитан Александр Ширшин, командир батальона 47-й механизированной бригады, открыто выразил возмущение из-за "глупых" приказов и значительных потерь его подразделения. Особенно его возмутил приказ наступать на Курскую область, где враг был готов и нанесении потерь среди мотивированных новобранцев были велики.

В Генштабе ВСУ признали наличие проблем и сообщили о мерах по их устранению: изменению системы подготовки и внедрению американских методов командования с большей делегированностью. В то же время указали, что иногда строгий контроль сверху остается необходимым, а командиры, которые несут слишком большие потери, заменяются.

Как уже писали "Комментарии", вопрос кадрового потенциала в украинской армии можно решить, если тщательно проверить все схемы выдачи отсрочок и бронирований. Об этом заявил командир одного из ведущих подразделений беспилотных летательных аппаратов Signum с позывным Сова в интервью Украинской правде.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/world/ukraine-russia-army-soviet-5fa8e1c9?mod=Searchresults_pos1&page=1
Теги:

Новости

Все новости