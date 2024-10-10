ВСУ срывают планы Кремля: что задумал Путин

ВСУ срывают планы Кремля – Путин рассчитывает, что его войска выйдут на административные границы Донецкой и Луганской областей и затем сосредоточатся на трех направлениях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ветерана Службы внешней разведки, генерал-лейтенанта Василия Богдана, которую он озвучил в эфире "Эспрессо".



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По его словам, подошедшие на самые горячие направления фронта резервы украинской армии состоят из "очень опытных и патриотически мотивированных" военнослужащих. Защитникам Украины удается сдерживать оккупантов и не допускать прорыва, на который рассчитывает Путин.

"Он, конечно, чтобы любой ценой во время этой летне-осенней кампании к холодам и дождям все же выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, получить какое-то оперативное пространство, а затем двинуться на Запорожском и Николаевском направлениях, подтянуться на Харьковском ", — объяснил эксперт.

По его убеждению, ВСУ удается держать фронт и не допускать серьезных прорывов ВС РФ, несмотря на сложности, в том числе перебои в поставках оружия и техники, защитникам удается держать фронт.

"Те тактические позиционные бои, которые происходят на отдельных участках, являются закономерным явлением, и его не нужно воспринимать панически. Напротив, эти события свидетельствуют о силе, мощи, готовности и намерениях наших Вооруженных сил в отношении кардинального и окончательного отпора", — уточнил генерал.

По его словам, у Кремля есть планы, но реализовать их будет "очень сложно". В частности, у РФ есть проблема с мобилизацией, которую Путин не решается объявить официально.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, получит ли Украина помощь, чтобы победить в войне.

