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Марьян Ощановский
На Кураховском направлении российские захватчики усилили наступление, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".
РФ наступает на Курахово. Фото из открытых источников
Офицер ВСУ также сообщил, что населенный пункт Антоновка почти оккупирован россиянами, а Катериновка наполовину контролируется украинскими десантниками.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что майор 128-й горно-штурмовой бригады Ярослав Галас рассказал, что после длительного периода обмена небольшими наступлениями Россия теперь готовит большое наступление на Запорожском направлении, пишет издание The Washington Post. "Главный признак — явное наращивание больших российских сил в этом районе. Разворачиваются дополнительные подразделения — не только на второй или третьей линии, но и на линии фронта. Наши пехотные подразделения наблюдают за всем этим и понимают, что россияне готовятся к чему-то важному", — рассказал он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что жители села Ольговка Курской области пожаловались российскому диктатору Владимиру Путину на трудности и призвали "завершить проклятую войну, унесшую множество невинных жизней". Как сообщают российские медиа, люди пожаловались, что стали бездомными из-за того, что их деревня была разрушена во время боевых действий.
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