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ВСУ совершили удачный прорыв вблизи Покровска.

ВСУ пошли в наступление на Покровском направлении и совершили прорыв в Песчаном.

сегодня, 13:51
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Автор:
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Slava Kot

Украинский военный Александр Солонько рассказал об удачной операции сил обороны на Покровском направлении. По его словам, это тому пример, что украинские силы учатся новым действиям, несмотря на постоянное наступление россиян.

ВСУ совершили удачный прорыв вблизи Покровска.

Наступление ВСУ в Покровском направлении. Фото из открытых источников

Александр Солонько на платформе X прокомментировал обновление карты Deepstate, где на покровском направлении украинские силы совершили наступление на село Песчаное и взяли под свой контроль большую его часть.

"Очевидно об этом теперь можно осторожно и говорить. Операция в Песчаном и стала причиной нытья противника в телеграммах, которое вы могли видеть последние дни", — указывает военный.

Солонько отмечает, что военная операция была успешной благодаря огромной работе подразделений на этом направлении. По его словам, ВСУ учится ведению войны и даже находясь в обороне и могут совершать наступление на позиции россиян.

"Невероятное сочетание грамотного планирования, отваги прогрызавших порядки москалей и налаженного взаимодействия подразделений из разных родов. Не знаю как будет с этим дальше, но это пример того, что мы учимся. И напоминание, что даже стратегическая оборона — это еще и о периодических наступательных действиях", — добавил Солонько.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему россияне захватили укрепрайон у Покровска без боя. Как указывает директор Defense Express Сергей Згурец, одна из бригад имела слишком большой участок обороны и недостаточно сил для сдерживания противника на Покровском направлении.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на новое наступление ВСУ на Курщине, где, по словам спикера Кремля Пескова, россияне "не жалеют себя".



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Источник: https://x.com/solonko1648/status/1889243550518264292
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