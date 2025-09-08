logo

ВСУ сорвали планы России по новому наступлению: Сырский рассказал детали
ВСУ сорвали планы России по новому наступлению: Сырский рассказал детали

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия сорвала планы РФ по окружению и возобновила контроль над некоторыми территориями.

8 сентября 2025, 10:40
Автор:
Slava Kot

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский озвучил итоги войны в Украине за август 2025 года. По словам генерала, хоть это был месяц тяжелых испытаний, но также и значительных достижений для украинской армии. Несмотря на численное преимущество русских войск, ВСУ удалось сорвать стратегические планы Кремля и вернуть под контроль десятки квадратных километров территорий.

ВСУ сорвали планы России по новому наступлению: Сырский рассказал детали

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото из открытых источников

Александр Сырский в Facebook заявил, что в августе Россия пыталась оцепить украинские войска в районе Покровско-Мироградской агломерации, а также активизировать наступление на Новопавловском и Запорожском направлениях. Однако эти планы не принесли ожидаемого результата для армии РФ.

"Наши войска не допустили реализации этих намерений. Россияне были вынуждены отсрочить наступление на Запорожье и опрокидывать подразделения морской пехоты в Донецкую область", — сообщил Сырский.

В отчете Сырского говорится, что август стал для РФ месяцем "с наименьшими территориальными достижениями за последнее время". Главнокомандующий утверждает, что украинские войска сумели возобновить контроль над рядом участков.

По информации главкома, на Добропольском направлении россияне захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км, в Покровском направлении противник продвинулся на 5 кв. км, но Украина вернула 26 кв. км, а на Северо-Слобожанском направлении дополнительно отражено 4 кв. км. Кроме того, Гуляйпольское и Приднепровское направления не показали территориальных потерь. Всего за месяц украинские Силы обороны вернули под контроль 58 кв. км территорий.

Также Сырский сообщил, что Россия продолжала использовать тактику "ползучего наступления", применяя небольшие пехотные группы и избегая масштабных столкновений. В ответ ВСУ действовали в формате активной обороны, то есть сдерживали продвижение врага, прикрывали города от ударов ракет и дронов, а также наносили удары по глубине территории РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сырский раскрыл тактику, которая поможет победить Россию.

Также "Комментарии" писали, что Безугла обвинила Сырского в "манипуляции и лжи".



Источник: https://www.facebook.com/share/p/1EM56QeKrg/
