ВСУ снова активно наступают на Курщине: появилась реакция Минобороны РФ, какая ситуация

Российская группировка в Курской области сейчас находится примерно на том же уровне, что и в августе прошлого года, когда Силы обороны Украины приступили к операции в этом регионе. Даже подкрепление в виде военных из КНДР не улучшило состояние оккупационных войск в этом регионе. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Наступление ВСУ в Курщине (фото из открытых источников)

В своем Telegram-канале Коваленко отметил, что визит генерала Сырского в Курскую область перед началом активной фазы украинских наступательных операций был далеко не случайным.

"Главком также сообщил, что за время проведения Курской операции российские оккупационные силы потеряли 38 тысяч человек", – подчеркнул Коваленко.

Он также уточнил, что на сегодняшний день численность российских военных в Курской области составляет примерно 50-55 тысяч человек.

"Таким образом, если учесть потери в 38 тысяч человек и текущий состав группировки, а также тот факт, что в августе численность группировки "Курск" была около 10-12 тысяч, можно заключить, что на это направление было переброшено более 83 тысяч военных .Из них около 38 тысяч были потеряны, а остальные формируют нынешний состав группировки. соразмерны с максимальным пополнением группировки в 43-45 тысяч человек", – добавил эксперт.

Коваленко также отметил, что подкрепление российских сил солдатами КНДР не изменило ситуацию, и сегодня курская группировка остается такой же ослабленной, как и в августе 2022 года.

Между тем, в российском Министерстве обороны пытаются приуменьшить масштабы украинской операции, хотя даже в их отчетах отмечается об активных боевых действиях.

"Около 9:00 по московскому времени, чтобы остановить наступление российских войск на Курском направлении, противник осуществил контратаку штурмовой группы, состоявшей из двух танков, машины разграждения и двенадцати боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерия и авиация группировки "Север" Нанесли удар по штурмовой группе ВСУ. Были уничтожены два танки, машину разграждения и семь боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина начала новое наступление в Курской области. Украинские военные начали сообщать, что в Курской области началось наступление ВСУ. Эту информацию также подтвердил руководитель офиса президента Андрей Ермак.

Украинский лейтенант на позывной "Алекс" в собственном Telegram-канале рассказал, что началось наступление ВСУ в Курской области.



