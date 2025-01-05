logo

BTC/USD

99154.26

ETH/USD

3642.93

LTC/USD

112.48

USD/UAH

42.60

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ снова активно наступают на Курщине: появилась реакция Минобороны РФ, какая ситуация
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ снова активно наступают на Курщине: появилась реакция Минобороны РФ, какая ситуация

Александр Сырский неспроста накануне побывал в Курской области, считает Александр Коваленко.

5 января 2025, 17:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российская группировка в Курской области сейчас находится примерно на том же уровне, что и в августе прошлого года, когда Силы обороны Украины приступили к операции в этом регионе. Даже подкрепление в виде военных из КНДР не улучшило состояние оккупационных войск в этом регионе. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

ВСУ снова активно наступают на Курщине: появилась реакция Минобороны РФ, какая ситуация

Наступление ВСУ в Курщине (фото из открытых источников)

В своем Telegram-канале Коваленко отметил, что визит генерала Сырского в Курскую область перед началом активной фазы украинских наступательных операций был далеко не случайным.

"Главком также сообщил, что за время проведения Курской операции российские оккупационные силы потеряли 38 тысяч человек", – подчеркнул Коваленко.

Он также уточнил, что на сегодняшний день численность российских военных в Курской области составляет примерно 50-55 тысяч человек.

"Таким образом, если учесть потери в 38 тысяч человек и текущий состав группировки, а также тот факт, что в августе численность группировки "Курск" была около 10-12 тысяч, можно заключить, что на это направление было переброшено более 83 тысяч военных .Из них около 38 тысяч были потеряны, а остальные формируют нынешний состав группировки. соразмерны с максимальным пополнением группировки в 43-45 тысяч человек", – добавил эксперт.

Коваленко также отметил, что подкрепление российских сил солдатами КНДР не изменило ситуацию, и сегодня курская группировка остается такой же ослабленной, как и в августе 2022 года.

Между тем, в российском Министерстве обороны пытаются приуменьшить масштабы украинской операции, хотя даже в их отчетах отмечается об активных боевых действиях.

"Около 9:00 по московскому времени, чтобы остановить наступление российских войск на Курском направлении, противник осуществил контратаку штурмовой группы, состоявшей из двух танков, машины разграждения и двенадцати боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерия и авиация группировки "Север" Нанесли удар по штурмовой группе ВСУ. Были уничтожены два танки, машину разграждения и семь боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина начала новое наступление в Курской области. Украинские военные начали сообщать, что в Курской области началось наступление ВСУ. Эту информацию также подтвердил руководитель офиса президента Андрей Ермак.

Украинский лейтенант на позывной "Алекс" в собственном Telegram-канале рассказал, что началось наступление ВСУ в Курской области.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/mod_russia/47634
Теги:

Новости

Все новости