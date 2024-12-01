ВСУ сформировали новую мощную бригаду, но ей не хватает очень важного оружия

155-я механизированная бригада, одна из новейших и тяжеловооруженных в составе Вооруженных сил Украины, вернулась в Украину после длительного обучения за рубежом. По информации аналитика Forbes Дэвида Акса, эта бригада, хоть и получила современное оборудование и вооружение от союзников, сталкивается с критической нехваткой беспилотников, что может повлиять на ее боевую эффективность.

У новой украинской бригады не хватает дронов (фото из открытых источников)

Бригада была создана в мае, но до сентября ее личный состав преимущественно находился за границей на учениях. Более 2300 солдат проходили подготовку во Франции, а танковый батальон из нескольких сотен бойцов тренировался в Польше. Французские инструкторы оснастили бригаду современными самоходными гаубицами "Цезарь" , разведывательными машинами AMX-10RC и тяжелыми минометами. Польская сторона передала Украине 31 танк Leopard 2A4 .

По словам Акса, 155-я бригада входит в число лучше подготовленных новых подразделений украинской армии, хотя и не является самой оснащенной. Ее планируют использовать в качестве оперативного резерва для усиления истощенных частей на передовой. Однако главной проблемой остается отсутствие достаточного количества беспилотников и средств борьбы с ними. Как подчеркивает аналитик, дроны сейчас являются ключевым элементом как для разведки, так и для нанесения ударов, что делает их дефицит критическим для бригады.

Украинский военный корреспондент Юрий Бутусов также подтверждает, что проблема обеспечения дронами остается актуальной не только новыми, но и действующими подразделениями.

"Как бы сильно ни нуждались в поддержке старых бригад, 155-я механизированная не должна вступать в бой без надлежащего оснащения дронами или средствами радиоэлектронной борьбы. Это была бы серьезная ошибка", — отмечает Акс. Он отмечает, что даже значительный рост производства беспилотников в Украине за последние 33 месяца не может полностью удовлетворить потребности фронта.

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