Российские захватчики пытаются оцепить подразделения Сил обороны Украины на Кураховском направлении, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник.

РФ наступает на Донбассе. Фото из открытых источников

" На Кураховском направлении противник продолжает попытки окружить наши подразделения восточнее Константинополя", — сообщил Николай Мельник.

Офицер ВСУ отметил, что не понимает замысел украинского командования, которое продолжает удерживать подразделения, на позиции которых враг наступает с разных сторон.

"Не понимаю, какой вообще замысел держать там украинские войска, но батькам-командирам виднее. Если бы отдельных квадратноголовых офицеров заставляли звонить родителям и объяснять, почему их сын погиб из-за "удачного" управленческого решения, то, возможно, что-то изменилось бы", — считает он.

Офицер ВСУ также сообщил, что остались считанные недели до момента, когда враг окончательно захватит Часов Яр и Торецк, после чего начнется битва за Константиновку.

Он добавил, что сейчас ключевым пунктом борьбы за Донбасс является Покровск, который ВСУ теряют.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина не сможет выиграть войну, если будет находиться только в обороне, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "Сколько бы вы ни оборонялись, вы все равно будете отступать. Мы вынуждены держать оборону и концентрировать свои силы, фактически держать оборону вдоль этой линии фронта", — заявил он. По словам Главнокомандующего ВСУ, у украинской армии нет средств, чтобы защититься от "Орешника".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Панамы Хосе Рауль Мулино отреагировал на инаугурационное заявление Дональда Трампа о намерении "вернуть" США Панамский канал. "От имени народа Панамы я должен полностью отвергнуть слова президента США Дональда Трампа о Панамском канале из его инаугурационной речи. Я повторяю: канал находится и останется под контролем Панамы и ее администрации", — заявил страны Хосе Рауль Мулино.