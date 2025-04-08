Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Украинские военный воюют в Белгородской области. Военный смысл операции очевиден, как и с операцией в Курской области, говорит военный Кирилл Сазонов. Он отметил, что задача состоит в том, чтобы меньшим числом связать в боевых действиях гораздо большие силы противника, которые он хотел бы использовать на других направлениях.
Владимир Путин
При этом Сазонов добавил, что кремлевский диктатор Владимир Путин верит в то, что его армия к осени сможет захватить не только Донецкую, а и Запорожскую область и выйти на переговоры с сильной позиции.
Действительно, говорит военный, на Запорожском направлении оккупанты три недели назад пошли в наступление. Но за это время сумели пройти два километра до Пятихаток.
По его словам, украинские подразделения тоже были бы сейчас далеко не лишними на нашей земле.
В то же время он добавил, что американскому президенту Дональду Трампу пытаются донести российский тезис о том, что Кремль "побеждает", а Украина – обречена, поэтом нет смысла ее поддерживать.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что происходит в Курской и Сумской областях.
Новости