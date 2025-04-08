ВСУ разрушили все планы Путина нестандартным ходом: неожиданные детали

Украинские военный воюют в Белгородской области. Военный смысл операции очевиден, как и с операцией в Курской области, говорит военный Кирилл Сазонов. Он отметил, что задача состоит в том, чтобы меньшим числом связать в боевых действиях гораздо большие силы противника, которые он хотел бы использовать на других направлениях.

Владимир Путин

При этом Сазонов добавил, что кремлевский диктатор Владимир Путин верит в то, что его армия к осени сможет захватить не только Донецкую, а и Запорожскую область и выйти на переговоры с сильной позиции.

Действительно, говорит военный, на Запорожском направлении оккупанты три недели назад пошли в наступление. Но за это время сумели пройти два километра до Пятихаток.

"Почему? Да потому что они очень рассчитывали, что к ним на усиление с Курской вернут всю срочно оторванную осенью десантуру. Те бы и рады вернуть, но десантура очень занята. Теперь в Белгородской области. Время идет, а резервы оккупантов вместо наступления на Запорожье и Константиновку, бьются в Белгородской и Курской областях России", — говорит Сазонов.

По его словам, украинские подразделения тоже были бы сейчас далеко не лишними на нашей земле.

"Если уже нам неизбежно воевать – лучше в Белгородской, чем на окраине Запорожья или Краматорска. Так думают жители Краматорска и Запорожья", — отметил военный.

В то же время он добавил, что американскому президенту Дональду Трампу пытаются донести российский тезис о том, что Кремль "побеждает", а Украина – обречена, поэтом нет смысла ее поддерживать.

"А тут – вот новости. "СВО" по плану? Ага, но уже на территории России. В общем, результаты на табло. На грустном табло оккупантов", — добавил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что происходит в Курской и Сумской областях.



