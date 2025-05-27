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ВСУ расширяют программы для молодежи: что известно

В украинской армии открыли новые программы для лиц в возрасте 18-24 лет

сегодня, 22:33
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Марьян Ощановский

В Украине рассматривается возможность расширить программу "Контракт 18-24" на специальности, связанные с дронами, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

ВСУ расширяют программы для молодежи: что известно

ВСУ набирают молодежь. Фото из открытых источников

"Рассматриваем расширение программы 18-24 на специальности, связанные с дронами. На мой взгляд, это точно должен быть более длительный контракт — например, два года, потому что срок обучения и адаптации пилота существенно больше, чем у пехотных специальностей", — отметил Павел Палиса.

Он подчеркнул, что благодаря расчетам БПЛА происходит 80% поражений российской техники и личного состава.

"Можно долго спорить о роли танка в современной войне или способах применения артиллерии, но отрицать важность беспилотников невозможно", — сказал замглавы ОП.

По его словам, сейчас проходит много дискуссий о стратегии расширения программы "Контракт 18-24".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина хочет завершить войну в этом году и готова к прекращению огня, рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. "Украина готова согласиться на 30-дневное прекращение огня, но также и на 50-, 90- или 100-дневное. И мы также сообщили об этом непосредственно россиянам. Прекращение огня – это действительно путь вперед для продолжения более широких переговоров", – сказал глава МИД.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия способна производить больше баллистических ракет, чем США ракет-перехватчиков для Patriot, пишет The Economist. Издание отмечает, что американская компания Lockheed Martin, производящая системы Patriot и ракеты к ним PAC-3, отстает по темпам производства от российских заводов, производящих баллистические ракеты. В частности, завод увеличивает объем производства ракет до 650 штук в год, но это примерно на 100 меньше прогнозируемого российского производства баллистических ракет.



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Источник: https://t.me/PavloPalisa/24
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