ВСУ расширяют программы для молодежи: что известно

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Марьян Ощановский
В Украине рассматривается возможность расширить программу "Контракт 18-24" на специальности, связанные с дронами, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.
ВСУ набирают молодежь. Фото из открытых источников
Он подчеркнул, что благодаря расчетам БПЛА происходит 80% поражений российской техники и личного состава.
По его словам, сейчас проходит много дискуссий о стратегии расширения программы "Контракт 18-24".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина хочет завершить войну в этом году и готова к прекращению огня, рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. "Украина готова согласиться на 30-дневное прекращение огня, но также и на 50-, 90- или 100-дневное. И мы также сообщили об этом непосредственно россиянам. Прекращение огня – это действительно путь вперед для продолжения более широких переговоров", – сказал глава МИД.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия способна производить больше баллистических ракет, чем США ракет-перехватчиков для Patriot, пишет The Economist. Издание отмечает, что американская компания Lockheed Martin, производящая системы Patriot и ракеты к ним PAC-3, отстает по темпам производства от российских заводов, производящих баллистические ракеты. В частности, завод увеличивает объем производства ракет до 650 штук в год, но это примерно на 100 меньше прогнозируемого российского производства баллистических ракет.
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