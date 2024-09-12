ВСУ пытаются выйти из «мешка»: где командование приняло очень запоздавшее решение

На Покровском направлении ситуация остается очень сложной, заявил военный, аналитик группы "Левиафан" Николай Мельник.

Война в Украине

"Силы обороны пытаются выйти из "мешка" восточного берега река Волча. Решение верно, но принято с большим опозданием", — отметил эксперт.

Кроме того, по его информации, враг продвинулся в Украинск.

"Думаю, судьба этого города решена. Но Горняк нужно удержать, его можно держать при наличии людей и средств", — отметил Мельник.

Также он иронически добавил, что, как говорят наши родители-командиры, ситуация сложная, но контролируемая, то есть где-то сложная, а где-то контролируемая.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по состоянию на сегодняшний день передовые подразделения российских оккупантов ведут бои в селе Украинск. По информации группы "Информационное сопротивление", российские захватчики смогли вытеснить украинские войска южнее Новогродовки, а также вышли на северную окраину села Гирнык. Там отмечают, что очень неприятным, в этом смысле, факт прорыва передовых подразделений российских оккупантов между поселком Украинск и Селидово, со стороны Мемрика. И хотя продвинуться в сам город Селидово со стороны Михайловки противнику примерно уже, как неделю, не удается, однако этот прорыв южнее города все равно чувствительно усложняет общую ситуацию с его обороной. Особенно, если вспомнить упорные и настойчивые атаки противника в направлении Селидово со стороны Новогродовки, через уже захваченную Мариновку, которые продолжаются почти в режиме "нон-стоп". В "Информационном сопротивлении" также считают, что командование начало поэтапный отвод своих передовых подразделений со всего Невельского выступления, чтобы избежать их окружения.



