logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ прыгают «из мешка в мешок»: какая ситуация сейчас в Донецкой области
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ прыгают «из мешка в мешок»: какая ситуация сейчас в Донецкой области

Украинские войска продолжают отбивать Донецкую область, хотя оккупанты постоянно формируют окружение

сегодня, 10:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Ситуация на константиновском направлении остается тяжелой. Ведутся тяжелые бои за остатки Яблоновки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию военного корреспондента Богдана Мирошникова.

ВСУ прыгают «из мешка в мешок»: какая ситуация сейчас в Донецкой области

Карта боевых действий DeepState, скриншот

"Это село – фактическая первая позиция основной линии обороны. В случае прорыва – сами понимаете, ситуация серьезно ухудшится.

На новопавловском направлении продолжаются прыжки из мешка в мешок.                                           

Из богатырского мешка еще не успели отойти, так в районе Отрадного попали в новый.                        

Также там враг активно продвигается вдоль восточного берега р. Мокрые Ялы, фактически контролируя с. Комар (но не закрепившись)", – сообщает военкор.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупационные войска пытаются взять в кольцо из трех направлений Константиновку Донецкой области. Продолжаются ожесточенные бои. Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов.

"Россияне уже давно пытаются взять Константиновку в кольцо по трем направлениям. Если раньше они пытались зайти на нее либо с Торецкого, либо с Краматорского направлений, Часового Яра — там, где прорвутся первыми, ни там, ни там за полтора года, что они пытаются, они не смогли добиться успеха", — заявил военный.                                                                                                                                                                                                             



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости