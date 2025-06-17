ВСУ прыгают «из мешка в мешок»: какая ситуация сейчас в Донецкой области

Ситуация на константиновском направлении остается тяжелой. Ведутся тяжелые бои за остатки Яблоновки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию военного корреспондента Богдана Мирошникова.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

"Это село – фактическая первая позиция основной линии обороны. В случае прорыва – сами понимаете, ситуация серьезно ухудшится. На новопавловском направлении продолжаются прыжки из мешка в мешок. Из богатырского мешка еще не успели отойти, так в районе Отрадного попали в новый. Также там враг активно продвигается вдоль восточного берега р. Мокрые Ялы, фактически контролируя с. Комар (но не закрепившись)", – сообщает военкор.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупационные войска пытаются взять в кольцо из трех направлений Константиновку Донецкой области. Продолжаются ожесточенные бои. Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов.

"Россияне уже давно пытаются взять Константиновку в кольцо по трем направлениям. Если раньше они пытались зайти на нее либо с Торецкого, либо с Краматорского направлений, Часового Яра — там, где прорвутся первыми, ни там, ни там за полтора года, что они пытаются, они не смогли добиться успеха", — заявил военный.