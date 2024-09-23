ВСУ прорвали еще один участок на границе с РФ

Подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины прорвали один из участков российской границы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Управление коммуникаций Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Граница с россией. Фото из открытых источников

Это уже вторая успешная операция прорыва российской границы с начала операции на территории Курской области рф.

На видео зафиксированы проработка проходов в инженерных заграждениях, заходы десантно-штурмовых подразделений на вражескую территорию и первые бои в пограничной полосе, где танкисты ДШВ "разбирают" опорный пункт противника.

Где именно проходят боевые действия – не сообщается.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Где продвинулись оккупанты в Донецкой области и какой город может попасть в окружение: карта DeepState

В последние дни ситуация на фронте существенно ухудшилась. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, обновив карту боевых действий, где "красная", то есть оккупированная зона увеличилась.

"Отказ от ротации 72 ОМБр заставил руководство ввести вспомогательные резервы из сил ТрО, которые не смогли справиться с натиском врага. Присутствовавший в полосе штурмовой батальон, из-за этого вынужден был расширить полосу батальонного района обороны. Как назло, ранее посыпалась и оборона 58 ОМПБр в Пречистовке. Из-за незапланированного ухода на "лучшие рубежи", происходит огибание врагом правого фланга Угледарской группировки. Теперь еще кацапы на БМП начали прорываться через боевые порядки выше Пречистовки в направлении Богоявления, перерезая логистику в город", – пишут в DeepState.

Где продвинулся враг за сутки – смотрите ссылку.