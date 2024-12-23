ВСУ проиграли битву за город Курахово Донецкой области из-за безграмотных действий командиров, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.

РФ наступает на Кураховском направлении. Фото из открытых источников

"Необходимо признать простую вещь – битва за Курахово проиграна. Это не хорошо и не плохо. Это факт. Кажется, полтора месяца назад писал о необходимости отвода наших сил из "Успеновского кармана" и усиления обороны Константинопольского направления, потому что туда будет направлен главный удар", — написал Николай Мельник.

По его словам, за полтора месяца дождались "сборки" "Успенского кармана" с довольно сомнительными достижениями и "удавкой на шее" всего Кураховского выступления, поскольку враг, ценой колоссальных потерь, все же сумел продвинуться на наиболее вероятном направлении и взял под огневой контроль единственную дорогу на Курахово.

"Продолжаю как мантру повторять элементарную вещь. В условиях бешеного дефицита в людях нет смысла их класть в "кишенях" и "мешках". Не имеют никакого значения двадцать пустых деревень в донецких степях. Важны лишь сохранение боеспособности подразделений и жизни солдат, потому что новых уже не пришлют, а если и пришлют, то известно, какого качества", — добавил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские власти хотят перехватить инициативу на фронте к инаугурации Дональда Трампа, чтобы продемонстрировать способность ВСУ успешно бороться с россиянами. Как пишет The Financial Times со ссылкой на военных чиновников и аналитиков, следующие несколько месяцев станут решающим этапом войны, поскольку Украина пытается стабилизировать свою оборону и укрепить свои позиции.