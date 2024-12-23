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Марьян Ощановский
ВСУ проиграли битву за город Курахово Донецкой области из-за безграмотных действий командиров, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.
РФ наступает на Кураховском направлении. Фото из открытых источников
По его словам, за полтора месяца дождались "сборки" "Успенского кармана" с довольно сомнительными достижениями и "удавкой на шее" всего Кураховского выступления, поскольку враг, ценой колоссальных потерь, все же сумел продвинуться на наиболее вероятном направлении и взял под огневой контроль единственную дорогу на Курахово.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские власти хотят перехватить инициативу на фронте к инаугурации Дональда Трампа, чтобы продемонстрировать способность ВСУ успешно бороться с россиянами. Как пишет The Financial Times со ссылкой на военных чиновников и аналитиков, следующие несколько месяцев станут решающим этапом войны, поскольку Украина пытается стабилизировать свою оборону и укрепить свои позиции.
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