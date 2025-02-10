Украинские войска недавно продвинулись юго-восточнее Суджи на фоне продолжающихся боев в Курской области 9 февраля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Российские источники утверждали, что украинские войска совершили механизированные атаки юго-восточнее Суджи в районе Русской Конопельки и Фанасеевки. Также пропагандисты утверждали, что российские войска контратаковали северо-западнее Суджи в районе Свердликова и Никольского, севернее Суджи в районе Малой Локни и юго-восточнее Суджи в районе Черкасской Конопельки.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 февраля, показывают, что украинские силы недавно продвинулись вдоль трассы 38 K-028 Суджа-Обоянь юго-западнее Русской Конопельки.

Российские военкоры продолжали делать противоречивые заявления о ситуации в Черкасской Конопельке и Фанасеевке (оба юго-восточнее Суджи). Некоторые военнослужащие утверждали, что российские войска частично или полностью оттеснили украинские войска из Черкасской Конопельки и Фанасеевки, в то время как другие утверждали, что российские войска не смогли продвинуться во время атак в этом районе.

Другой военкор утверждал, что украинские силы больше не находятся в полосах возле Уланка (юго-восточнее Суджи).

По данным французского военного источника Le Figaro, продвижение украинцев не является впечатляющим, но захват двух или даже трех небольших сел – Колмакова, Черкасской Конопельки и, возможно, Фанасеевки – облегчает положение украинцев на Курской дуге, а также в "решающем вопросе" в перспективе будущих мирных переговоров. монеты.

Во все еще слабой гипотезе прекращения конфликта в ближайшие месяцы "украинцы пытаются максимально усилить свои позиции. "Цель состоит в том, чтобы выиграть время, ставя перед россиянами тактические дилеммы, чтобы они отделили свои усилия и не могли выполнять свои атаки в подходящем им темпе", — анализирует французский военный источник Le Figaro. И таковая стратегия наблюдается не только лишь в русской Курской области.