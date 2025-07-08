logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ приходится отходить: в Запорожье обострилась ситуация
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ приходится отходить: в Запорожье обострилась ситуация

РФ не может закрепиться на позициях, вынужденных покинуть украинские защитники, ведь они полностью уничтожены, отмечают в ВСУ

8 июля 2025, 23:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Силы обороны Украины вынуждены покидать часть позиций в районе Каменского, что в Запорожье, из-за интенсивных боевых действий и почти полного уничтожения укреплений. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин во время включения в телемарафон, передает Укринформ.

ВСУ приходится отходить: в Запорожье обострилась ситуация

Ситуация в Запорожье (фото из открытых источников)

Ситуация на Ореховском направлении остается напряженной, в частности в Каменском районе, где за последние дни противник активизировал массированные авиационные атаки, интенсивные артиллерийские обстрелы и активно применяет беспилотники. Враг проводит штурмы небольшими группами пехоты.

Несмотря на попытки продвижения, российские войска не могут удержать занятые позиции, поскольку территории находятся под постоянным огнем и практически полностью разрушены.

"Силам обороны приходится отходить от тех позиций, которых фактически уже нет в этом населенном пункте. Несколько таких позиций враг разрушил полностью и пытается зайти на них. Но удержаться он там тоже не может, потому что там негде спрятаться. За этот населенный пункт продолжаются ожесточенные бои", — заявил Волошин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Харьковщине вооруженные силы России активизировали боевую деятельность, пересек украинскую государственную границу на новом участке — вблизи села Милово. Об этом в телеэфире сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин, ссылаясь на оперативные данные.

По его словам, недавно российская пехота, при поддержке артиллерийского огня и дронов, прорвалась через границу в районе северо-восточнее поселка Большой Бурлук. Враг попытался продвинуться в направлении населенного пункта Амбарне, однако был остановлен украинскими военными. После этого российские подразделения изменили направление движения и попытались атаковать в сторону села Хатное — но также потерпели неудачу. По словам Шамшина, на этом участке фронта ситуацию удалось стабилизировать, дальнейшие прорывы врага не зафиксированы.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости