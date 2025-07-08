ВСУ приходится отходить: в Запорожье обострилась ситуация

Силы обороны Украины вынуждены покидать часть позиций в районе Каменского, что в Запорожье, из-за интенсивных боевых действий и почти полного уничтожения укреплений. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин во время включения в телемарафон, передает Укринформ.

Ситуация в Запорожье (фото из открытых источников)

Ситуация на Ореховском направлении остается напряженной, в частности в Каменском районе, где за последние дни противник активизировал массированные авиационные атаки, интенсивные артиллерийские обстрелы и активно применяет беспилотники. Враг проводит штурмы небольшими группами пехоты.

Несмотря на попытки продвижения, российские войска не могут удержать занятые позиции, поскольку территории находятся под постоянным огнем и практически полностью разрушены.

"Силам обороны приходится отходить от тех позиций, которых фактически уже нет в этом населенном пункте. Несколько таких позиций враг разрушил полностью и пытается зайти на них. Но удержаться он там тоже не может, потому что там негде спрятаться. За этот населенный пункт продолжаются ожесточенные бои", — заявил Волошин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Харьковщине вооруженные силы России активизировали боевую деятельность, пересек украинскую государственную границу на новом участке — вблизи села Милово. Об этом в телеэфире сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин, ссылаясь на оперативные данные.

По его словам, недавно российская пехота, при поддержке артиллерийского огня и дронов, прорвалась через границу в районе северо-восточнее поселка Большой Бурлук. Враг попытался продвинуться в направлении населенного пункта Амбарне, однако был остановлен украинскими военными. После этого российские подразделения изменили направление движения и попытались атаковать в сторону села Хатное — но также потерпели неудачу. По словам Шамшина, на этом участке фронта ситуацию удалось стабилизировать, дальнейшие прорывы врага не зафиксированы.