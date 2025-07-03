ВСУ прицельно ударили по командному пункту РФ: ликвидировали российского генерала

Украинские Силы обороны нанесли высокоточный удар по командному пункту российских войск в пограничном поселке Корнево Курской области. В результате атаки погиб генерал-майор Михаил Гудков, который был заместителем главнокомандующего Военно-морского флота РФ. Информацию о его смерти подтвердили российские официальные лица, включая губернатора Приморья Олега Кожемяка и минобороны РФ.

Генерал-майор Михаил Гудков погиб на войне против Украины. Фото из открытых источников

По данным российских источников, удары были нанесены из реактивных систем залпового огня Himars. Главной целью стал командный пункт армии РФ в районе поселка Корнево. Там находился генерал Михаил Гудков, который, по информации из открытых источников, отвечал за операции морской пехоты РФ против Украины.

Вместе с Гудковым погиб еще один высокопоставленный российский военный полковник Нариман Шихалиев. Подробности относительно количества погибших или раненых в результате удара российская сторона пока не раскрывает.

"Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и сослуживцам Михаила Гудкова, Наримана Шихалиева и всех других бойцов, погибших в Курской области", — говорится в заявлении губернатора Приморья Олега Кожемяка.

Генерал Михаил Гудков – одна из заметных фигур в структуре Вооруженных сил РФ. Он выпускник Новосибирского высшего военного командного училища, а в прошлом командовал 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота. В 2023 году получил звание "Герой России" из рук тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу. В марте 2025 года его назначили заместителем главнокомандующего ВМФ.

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