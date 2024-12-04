ВСУ потеряли за сутки крепкий опорник: где без труда продвинулся враг и куда пойдет дальше

Старые Терны были достаточно крепким опорником, который Силы обороны потеряли за сутки, отмечает военкор Богдан Мирошников.

Война в Украине

"Вопросы" а как так произошло и подобные будут скорее риторическими. Ощущение дежавю не оставляет. Враг мог положить за деревню бригаду, а положил меньше батальона. Вот и весь результат", – отметил эксперт.

Мирошников признает, что критически не хватает людей дефицит снарядов и средств поражения. Впрочем, добавляет он, Старые Терны были утрачены слишком быстро.

Кроме того, добавляет военный, враг постепенно продвигается среди многоэтажной застройки в Курахово общим вектором на запад города и на промзону Кураховской ТЭС.

"Потеряны Старые Терны. Оккупанты тупо продавили деревню в лобовую. Да, потери велики, но для врага это привычная цена для достижения результата, – подчеркнул эксперт.

По его информации, российские захватчики также продвинулись южнее села вдоль дамбы водохранилища.

"До перерезки трассы Курахово-Запорожье южнее Старых Тернов остается менее 2 км." – отметил эксперт.

То есть, добавляет он, можно утверждать, что трасса на этом участке находится под огневым контролем врага, потому что там уже работают дроны и минометы, разворачиваются расчеты ПТКР на участках потенциального движения.

Что касается Великой Новоселки, то город в оперативном окружении, ведь под контролем или огневым контролем врага находятся 3 из 3 дорог, ведущих из Великой Новоселки на "большую землю".

Логистика полями еще возможна, но это так же надежно, как верить в качество продукции с "алиэкспресс", — добавил Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что от власти требуют расследования прорыва возле Великой Новоселки.



