ВСУ потеряли за сутки крепкий опорник: где без труда продвинулся враг и куда пойдет дальше

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Ткачик Олеся
Старые Терны были достаточно крепким опорником, который Силы обороны потеряли за сутки, отмечает военкор Богдан Мирошников.
Война в Украине
Мирошников признает, что критически не хватает людей дефицит снарядов и средств поражения. Впрочем, добавляет он, Старые Терны были утрачены слишком быстро.
Кроме того, добавляет военный, враг постепенно продвигается среди многоэтажной застройки в Курахово общим вектором на запад города и на промзону Кураховской ТЭС.
По его информации, российские захватчики также продвинулись южнее села вдоль дамбы водохранилища.
То есть, добавляет он, можно утверждать, что трасса на этом участке находится под огневым контролем врага, потому что там уже работают дроны и минометы, разворачиваются расчеты ПТКР на участках потенциального движения.
Что касается Великой Новоселки, то город в оперативном окружении, ведь под контролем или огневым контролем врага находятся 3 из 3 дорог, ведущих из Великой Новоселки на "большую землю".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что от власти требуют расследования прорыва возле Великой Новоселки.
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