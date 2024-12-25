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ВСУ потеряли позиции под Кураховым: военные рассказали о прорыве окупантов

Российские оккупанты продолжают накапливать силы для дальнейших атак

25 декабря 2024, 16:59
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Лиля Воробьева

В Оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" заявили, что украинские военные продолжают удерживать оборону на Кураховском направлении, несмотря на потерю некоторых позиций.

ВСУ потеряли позиции под Кураховым: военные рассказали о прорыве окупантов

Наступление россиян на фронте (фото из открытых источников)

По информации военных, в этом направлении сохраняется высокая активность российских сил. В городской застройке Курахово, а также в районах Дальнего, Дачного и Успеновки противник продолжает попытки проникнуть в боевые порядки Сил обороны с помощью штурмовых групп.

"Отдельные позиции сил обороны потеряны. Противник продолжает накапливать силы для дальнейших атак", — сообщили в ОСУВ "Хортица".

За прошедшие сутки на Кураховском направлении произошло 36 боевых столкновений. По данным Генерального штаба, наиболее активные попытки российских военных продвинуться вперед происходили вблизи Петропавловки, Шевченко и в районе Курахово.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что DeepState показал новые, захваченные врагом населенные пункты . В сети появилась обновленная карта боевых действий. Россияне оккупировали два населенных пункта. Военные аналитики отметили, что враг оккупировал Новооленовку и Сторожево, а также продвинулся возле Песчаного и Нововасиловки.

Также на Сочельник кафиры продвинулись в районе Украины и совершили страшное преступление . По информации лейтенанта ВСУ с позывным "Алексом" российские кафиры продвигаются в районе Украинка. Он сообщил, что враг совершает штурмовые действия группами от 6 до 15 человек с привлечением ББМ, а также уазиков.

Как сообщил военный, российские захватчики двигаются в направлении населенных пунктов Новоелизаветовка (с севера), Новоалександровка, Нововасиловка (с южного направления) и Соленое.



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Источник: https://t.me/Khortytsky_wind/3735
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