ВСУ потеряли позиции на одном из ключевых направлений: детали

Российские войска продолжают штурмовать позиции украинских защитников на Новопавловском направлении. В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые из позиций ВСУ были разрушены. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ОСГВ "Хортица".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По информации ОСГВ, украинские воины держат оборону уничтожая превосходящие силы оккупантов на Новопавловском направлении. С целью восстановления утраченного положения в районе Зеленовки захватчики пытались доставить штурмовые группы на автомобилях. Результат работы нашей артиллерии и операторов дронов — две уничтоженные машины вместе с личным составом.

Неподалеку Нового Комара по колонне оккупантов из двух танков и двух ББМ было нанесено огневое поражение, что заставило врага отказаться от дальнейших наступательных действий.

В районе Константинополя наши воины уничтожили шесть вражеских багги и три мотоцикла, у Новоселки — один танк и две ББМ. Однако в результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Сейчас принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

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15 февраля российский военкор заявил, что оккупанты незначительно продвинулись на востоке Волчанска.

Отмечается, что БПЛА чеченского 204 полка спецназа "Ахмат" наносят удары по украинским позициям на харьковском направлении.



