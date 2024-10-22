ВСУ постоянно теряют позиции: может ли что-нибудь измениться в ближайшее время

Российские войска продолжают наступление в Донецкой области, в частности, вблизи Часового Яра и Селидового. Как отметил в эфире Радио НВ военный эксперт Михаил Жирохов, ситуация на фронте в последние недели ухудшилась.

Война в Украине

По его словам, российские захватчики продолжают использовать тактику постепенного вытеснения украинских военных из населенных пунктов, поскольку обладают численным преимуществом в личном составе. К сожалению, эта стратегия оказалась достаточно эффективна, добавил эксперт.

Жирохов отметил, что надеялись на изменения в погодных условиях, которые могли бы повлиять на ход боевых действий.

"Но мы видим, что возвращается бабье лето. И синоптики уже говорят о температуре воздуха 20-22 градуса. Это для боевых действий очень плохо, потому что россияне получат дополнительное время для того, чтобы захватить как можно больше территорий, пока погода не изменится. И, к сожалению, по всей линии фронта их остановить сейчас нет сил и средств. И таковой неизменный уход, неизменные утраты позиций, они продолжаются. Не думаю, что в ближайшее время эта ситуация в корне изменится", — отметил эксперт.

При этом в середине октября Институт изучения войны подтвердил, что российская армия активизировала тактические наступательные действия на юге Украины на границе Донецкой и Запорожской областей. В результате этих действий россиянам удалось прорвать украинскую оборону в районе села Левадное в Запорожской области.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ситуация на фронте кардинально ухудшилась. Силы обороны теряют территорию. Кроме того, ситуация может усугубиться и за счет военных КНДР, который РФ привлекает к войне в Украине. В частности, она стремится использовать их, как "зеленых человечков".



