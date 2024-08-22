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ВСУ пошли в наступление на Харьковщине

Украинская армия провела успешные бои в Харьковской области

сегодня, 21:49
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Марьян Ощановский

Вооруженные силы Украины произвели результативные контрнаступательные действия в Харьковской области.

ВСУ пошли в наступление на Харьковщине

ВСУ контратаковали в Харьковской области. Фото из открытых источников

Об этом сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

"У нас хорошие новости на нашем направлении. В зоне ответственности нашей Третьей штурмовой в Харьковской области проведены успешные наступательные действия", — сообщил Максим Жорин.

Офицер ВСУ добавил, что детали сообщит позже.

Как известно, в мае армия РФ совершила вторжение в Харьковскую область. В частности. россияне разрушили и оккупировали город Волчанск.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что наступление ВСУ на Курскую область – абсолютно закономерное развитие процессов, заявил политолог Тарас Жовтенко. "Чем дольше идет война, тем больше западные партнеры расширяют рамку политических разрешений. При этом после предоставления каждого нового разрешения наши партнеры всегда смотрели на реакцию России. И каждый раз, наблюдая беззубую реакцию Кремля, партнеры понимали, что можно делать следующий шаг", — отметил политолог. По словам политолога, Курская операция демонстрирует, что Путин не может защитить российскую территорию, не говоря уже о поднятии градуса противостояния и создании дополнительных стратегических угроз для Европы или США.

Также портал "Комментарии" писал, что подавляющее большинство граждан РФ испытывают недоверие друг к другу. Как показал опрос ВЦИОМ, только 24% россиян считают, что окружающим можно доверять. В то же время, 73% россиян считают, что к окружающим нужно относиться с "осторожностью". Треть опрошенных уверены, что другие люди их обманут, если только представится такая возможность. Причем среди молодежи 18-24 лет эта доля достигает 45%.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5327
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