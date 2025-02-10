Вооруженные Силы Украины активизировали контратаки по всей линии фронта, пытаясь замедлить продвижение российских войск и выиграть время перед возможными переговорами. В частности, украинские войска возвращают контроль над территориями в Курской области России, а также в районах Торецкой и Покровской в Донецкой области, пишет Le Figaro.

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В январе 2025 года ВСУ возобновили контратаки и смогли продвинуться примерно в 10 км к югу от Суджи, захватив несколько населенных пунктов, что облегчает положение в Курской области и может стать важным козырем на предстоящих переговорах с Кремлем.

Как отмечает издание, Украина стремится максимально укрепить свои позиции. По словам источника, главная цель — выиграть время, создав для россиян тактические дилеммы, что усложнят их наступление и замедлит темп атак. Такую стратегию украинцы применяют не только в Курской области, но и в районах Торецкого и Покровского, где им удалось также тормозить продвижение россиян.

Однако локальные контратаки не могут изменить общий ход боевых действий. Российские войска продолжают сохранять инициативу, продвигаясь примерно на 10 кв. км в день. По информации военного источника, эти контратаки не являются долгосрочной стратегией, ведь в условиях войны на истощение ввиду состояния Украины они лишь временно укрепляют позиции перед возможными мирными переговорами с Москвой.

Напомним, что 4 октября 2022 г. Президент Зеленский подписал решение СНБО о запрете ведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский подчеркнул, что данное решение стало важным шагом в борьбе с сепаратизмом в Украине. 6 февраля 2025 г. он заявил, что готов к переговорам с Россией, однако Путин не желает с ним вести диалог.

Портал "Комментарии" писал, что украинский военный рассказал о своем величайшем разочаровании в ВСУ. В частности, он отметил, что воюет с 2014 года, поэтому имеет возможность сравнить нынешнюю ситуацию с событиями, которые происходили десять лет назад.