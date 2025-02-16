Украинские подразделения попали в оцепление на Кураховском направлении на юге Донецкой области, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник.

РФ наступает на Донбассе. Фото из открытых источников

"То, что говорили все адекватные люди, за последние несколько месяцев произошло. На Кураховском направлении, судя по карте Deep State, противник прорвался в Улакли и пытается войти в Константинополь. Группировка украинских войск между Улакли и Дачным фактически оказалась в окружении", – рассказал Николай Мельник.

По его словам, украинским войскам придется выходить по коридору шириной в один километр, что практически невозможно сделать.

"Пусть не обманывает, что между Андреевкой и Улаками есть целый километр, который мы контролируем. Выйти по такому узкому коридору можно только благодаря везению на уровне заключенного Освенцима. Предсказываю следующую новость: "Путем удачных маневров подразделения Сил обороны избежали оцепления! В плен попали отдельные солдаты"", — отметил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодняшняя ситуация для Европы — это даже не колокольчик, а хороший удар по лицу, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин. "Поведение Штатов говорит о том, что ЕС совсем потерял свой вес как мировые лидеры и возможность на что-то влиять. В том числе, потому что последние годы они провели в крайне толерантном настроении", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики возобновили наступательные действия в районе города Покровска Донецкой области, заявил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Россияне продолжают вводить в бой дефицитную бронетехнику на Покровском направлении", — сообщил военный. По словам офицера ВСУ, в районе населенного пункта Новоелизаветовка россияне пытались штурмовать украинские позиции с помощью бронированной техники. В частности, враг атаковал с помощью танков, БТРов, легковых автомобилей и мотоциклов.