До ВСУ в район Великой Новоселки прибыли дополнительные силы, благодаря чему фронт на юге Донецкой области удалось немного стабилизировать, сообщил военнослужащий с позывным "Мучной".

РФ наступает на Донбассе. Фото из открытых источников

"Верю, что и дальше так будет. Следует отметить, что враг также не медлит и постепенно подтягивает логистику и артиллерию", – написал "Мучной".

Военный отметил, что противник почувствовал глубину украинских проблем, а потому вскоре снова начнет наступательные действия.

"Также до сих пор продолжаются бои за опорный пункт западнее Раздольного. Здесь у нас стоят подготовленные военные. Не буду говорить кто именно, но не из разряда "бусифицированных". Кроме того, россияне пытаются прорубить нашу оборону между Новодаровкой и Ровнопилем и медленно двигаются в населенный пункт Разлив", — сообщил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для украинских военных не хватает вооружения, а потому бессмысленно снижать мобилизационный возраст до 18 лет, которые предлагают западные партнеры, заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин. "Нет смысла призвать Украину снизить призывной возраст для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее объявленное оборудование не поступает вовремя. Из-за этих задержек у Украины не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Европа находится не в предвоенной ситуации, а в состоянии настоящей войны с Россией, заявил бывший глава британской службы внешней разведки (MI6) Ричард Дирлав. "Думаю, мы должны признать тот факт, что россияне считают, что находятся в состоянии войны с Европой. Дональд Туск назвал это предвоенной ситуацией. Думаю, что он ошибается. Я считаю, что это настоящая война. Мы уже достаточно ясно видим некоторые очень агрессивные". шаги россиян в разных европейских странах", — сказал он.