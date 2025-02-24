ВСУ получат возможность пойти в контрнаступление: россияне уже готовятся

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Ткачик Олеся
Российские войска фактически завершают свою наступательную операцию 2024 года, которая имела целью захват всех территорий Донецкой и Луганской областей. Однако этот план провалился, и даже в начале 2025 года оккупанты не смогли продвинуться к границам Днепропетровщины, об этом в интервью "Главреду" рассказал военный эксперт Роман Свитан.
Война в Украине
Он также подчеркнул, что операция ВСУ на Курском направлении серьезно усложнила положение россиян. Из-за нее враг вынужден был отвести в Курскую область около 100 тысяч военных, из которых уже около 50 тысяч выбыли из строя из-за ранения или гибели. Остальные 50 тысяч до сих пор ведут бои.
Как говорит Свитан, именно эти силы сейчас и не хватает россиянам на Покровском направлении, поэтому они там фактически застопорились.
Кроме того, он подчеркнул, что украинские войска смогли удержать восточный фронт, хотя оккупанты пытались прорвать его мощной группировкой. В то же время, россияне оказались в невыгодной ситуации: оборона Курахового не дала им возможности выровнять фронт на линии Покровск – Великая Новоселка, а украинские силы постепенно истощают их в этом секторе.
Свитан прогнозирует, что наступательные резервы РФ иссякнут уже через 1,5–2 месяца. До конца апреля россияне будут вынуждены сворачивать наступление и переходить к обороне, а на некоторых позициях даже отступать из-за нехватки ресурсов.
По его оценкам, до конца апреля Россия попытается прекратить активные боевые действия, чтобы не допустить контрнаступления ВСУ. Именно с этим могут быть связаны недавние призывы к перемирию.
Несмотря на определенный дефицит ресурсов, у Украины есть резервы – это сотни тысяч правоохранителей, которые могут усилить армию. Также есть поддержка Европы, хотя для дальнейшего успеха критически важны остаются поставки оружия от США.
Он считает, что в конце апреля — начале мая Украина получит шанс начать собственную операцию по восстановлению территориальной целостности.
То есть, подчеркнул эксперт, для Украины вырисовывается достаточно неплохая перспектива: когда россияне выдохнутся, в конце апреля или начале мая мы сможем начать свою операцию по восстановлению территориальной целостности.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США откровенно подыгрывают РФ.
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