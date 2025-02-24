Российские войска фактически завершают свою наступательную операцию 2024 года, которая имела целью захват всех территорий Донецкой и Луганской областей. Однако этот план провалился, и даже в начале 2025 года оккупанты не смогли продвинуться к границам Днепропетровщины, об этом в интервью "Главреду" рассказал военный эксперт Роман Свитан.

Война в Украине

"На Луганском направлении войска РФ вообще ничего не сделали: как мы контролировали часть Луганской области в районе Белогоровки (это Северское направление), так и контролируем. Поэтому задача россиян не выполнена. При этом все силы и средства, которые были собраны противником для летней кампании 2024 года, уже вошли в боевое соприкосновение". выполняют боевые задания", — объяснил Свитан.

Он также подчеркнул, что операция ВСУ на Курском направлении серьезно усложнила положение россиян. Из-за нее враг вынужден был отвести в Курскую область около 100 тысяч военных, из которых уже около 50 тысяч выбыли из строя из-за ранения или гибели. Остальные 50 тысяч до сих пор ведут бои.

Как говорит Свитан, именно эти силы сейчас и не хватает россиянам на Покровском направлении, поэтому они там фактически застопорились.

Кроме того, он подчеркнул, что украинские войска смогли удержать восточный фронт, хотя оккупанты пытались прорвать его мощной группировкой. В то же время, россияне оказались в невыгодной ситуации: оборона Курахового не дала им возможности выровнять фронт на линии Покровск – Великая Новоселка, а украинские силы постепенно истощают их в этом секторе.

Свитан прогнозирует, что наступательные резервы РФ иссякнут уже через 1,5–2 месяца. До конца апреля россияне будут вынуждены сворачивать наступление и переходить к обороне, а на некоторых позициях даже отступать из-за нехватки ресурсов.

"Войну начать легко, а вот остановить ее гораздо сложнее", – подчеркнул эксперт.

По его оценкам, до конца апреля Россия попытается прекратить активные боевые действия, чтобы не допустить контрнаступления ВСУ. Именно с этим могут быть связаны недавние призывы к перемирию.

Несмотря на определенный дефицит ресурсов, у Украины есть резервы – это сотни тысяч правоохранителей, которые могут усилить армию. Также есть поддержка Европы, хотя для дальнейшего успеха критически важны остаются поставки оружия от США.

"Вероятнее всего, американская помощь не прекратится, поскольку Европа уже привлекает США к совместным закупкам вооружения", – добавил Свитан.

Он считает, что в конце апреля — начале мая Украина получит шанс начать собственную операцию по восстановлению территориальной целостности.

То есть, подчеркнул эксперт, для Украины вырисовывается достаточно неплохая перспектива: когда россияне выдохнутся, в конце апреля или начале мая мы сможем начать свою операцию по восстановлению территориальной целостности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США откровенно подыгрывают РФ.



