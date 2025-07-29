ВСУ получат новое высокоточное оружие: подробности

Украина получит 33 000 комплектов наведения с искусственным интеллектом (ИИ) в рамках контракта с Пентагоном на сумму 50 миллионов долларов. Об этом говорится в материале The Times.

Дроны ВСУ. Фото: из открытых источников

В публикации отмечается, что поставками будет заниматься американо-германская компания Auterion. Данные технологии позволят превратить дешевые беспилотники в высокоточное оружие, способное эффективно действовать в условиях активной радиоэлектронной борьбы со стороны РФ. Новые комплекты уже к концу года изменят боевую эффективность украинских дронов.

Каждый комплект включает в себя миниатюрный бортовой компьютер, камеру и радиоустройство. Благодаря им дроны смогут самостоятельно нацеливаться на движущиеся объекты, уклоняться от препятствий и выполнять автономные боевые задачи. Такие технологии особенно важны в условиях летнего наступления РФ.

Читайте на портале "Комментарии" — сейчас Украина вступила в новую фазу войны, которая кардинально отличается от периода полномасштабного вторжения в 2022–2023 годах. И если страна не позаботится о своей долгосрочной защите, вооруженное противостояние может затянуться еще на десятилетия. Такое мнение в интервью "Левому берегу" высказал посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские оборонные компании активизируют работу над технологиями борьбы с вражескими беспилотниками. Сразу два проекта с привлечением международных партнеров анонсированы в последние недели — оба направлены на создание автономных дронов-перехватчиков, управляемых искусственным интеллектом.

Odd Systems (Украина) Terma Group (Дания)

Украинская компания Odd Systems объединила усилия с ведущим датским оборонным концерном Terma Group по разработке высокотехнологичного ИИ-перехватчика. По плану система будет способна автономно обнаруживать, сопровождать и обезвреживать широкий спектр вражеских БПЛА — от коммерческих коптеров типа Mavic до разведывательных и ударных дронов, в частности Shahed. Проект рассчитан на работу в условиях интенсивного применения беспилотников, как в нынешней войне против России.



