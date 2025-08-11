logo

Война с Россией ВСУ полностью уничтожили пункт управления российской бригады: детали
ВСУ полностью уничтожили пункт управления российской бригады: детали

ВСУ уничтожили командный пункт 85-й мотострелковой бригады России в Донецкой области

11 августа 2025, 22:10
Силы обороны Украины продолжают наносить точечные удары по командным пунктам российских оккупационных войск. На временно оккупированной территории Донецкой области был поражен пункт управления 85-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ.                                         

ВСУ полностью уничтожили пункт управления российской бригады: детали

Новые потери армии рф

По предварительным данным, удар высокоточным оружием привел к ликвидации командира бригады с позывным "Днепром" и пяти военных из числа оперативного состава.

Специалисты уточняют полный масштаб последствий атаки и количество потерь противника. Уничтожение командных пунктов существенно усложняет координацию и управление подразделениями окупантов, снижая их боеспособность на отдельных направлениях фронта.

Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/27717
