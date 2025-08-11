ВСУ полностью уничтожили пункт управления российской бригады: детали

Силы обороны Украины продолжают наносить точечные удары по командным пунктам российских оккупационных войск. На временно оккупированной территории Донецкой области был поражен пункт управления 85-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ.

Новые потери армии рф

По предварительным данным, удар высокоточным оружием привел к ликвидации командира бригады с позывным "Днепром" и пяти военных из числа оперативного состава.

Специалисты уточняют полный масштаб последствий атаки и количество потерь противника. Уничтожение командных пунктов существенно усложняет координацию и управление подразделениями окупантов, снижая их боеспособность на отдельных направлениях фронта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Криштиану Роналду официально сделал предложение руки и сердца своей любимой Джорджине Родригес. Об этом стало известно после того, как Джорджина опубликовала в Instagram фото с кольцом и подписью "да, люблю".

История их отношений началась в 2016 году в бутике Gucci в Мадриде, где Джорджина работала консультантом. Их первая встреча быстро переросла в роман, привлекающий внимание мировой печати. С этого времени Джорджина сопровождает футболиста на всех важных событиях, а он не раз называл ее главной опорой в своей жизни.





Пара воспитывает большую семью: у них есть общие дети — дочь Алана Мартина и девочка Белла Эсмерда, рожденная в 2022 году. Кроме того, Джорджина с любовью воспитывает старших детей Роналду: Криштиану-младшего и близнецов Еву и Маттео.



