ВСУ отвергли россиян от важного города Харьковской области: что известно о боях на Востоке

Силы обороны Украины эффективно отбросили российских оккупантов от Купянска на Харьковщине и удерживают контроль над ситуацией на подступах к городу. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, сообщая о стабилизации на этом направлении.

ВСУ отбросили россиян от Купянска (фото из открытых источников)

Волошин отметил, что российские войска пытаются действовать малыми штурмовыми группами, постепенно накапливая силы, но без значительного использования бронетехники.

"На том направлении удалось стабилизировать ситуацию, и враг от города (Купьянская, — ред.) отвергнут. Техника, враг, пытающийся перейти на другой берег, сразу уничтожается нашими как огневыми средствами, так и FPV-дронами", — сказал Волошин

По его словам, Силы обороны внимательно контролируют все попытки россиян прорваться.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил, что российские войска переправляются на лодках через реку Оскол в Купянском районе, однако украинские силы успешно нейтрализуют эти попытки.

"Да, такие факты были. Это постоянно диверсионно-разведывательные группы испытывают оборонительные позиции наших военнослужащих и применяют различные абсолютно тактики. И на лодках переправляются через Оскол, и идут фактически минными полями. И наши воины эти все факты выявляют и пытаются максимально уничтожить врага на подходах к Купянску и к другим территориям. По тому направлению ведутся активные бои уже вторые сутки", — сказал Синегубов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в орожье войска усилили наступление Харьковской области — атаки усилились на Волчанском направлении.