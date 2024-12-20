ВСУ остаются "совком": что не так с украинской армией

Скандалы, связанные с отдельными подразделениями, четко показывают – наследства от советской армии ВСУ до сих пор не избавились, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Офицер резко раскритиковал высшее командование. Фото из открытых источников

"Старые традиции "совка" и России еще живут. Украинская армия не перешла на современные форматы", — отметил Максим Жорин.

Он считает, что дело не в конкретных преступлениях, злоупотреблениях и нарушениях, а в том, что есть подразделения, где нет сильной сержантской ветви, доверия к своим командирам, а кадровые решения принимаются, не соблюдая правила справедливости и авторитета, заслуженного на поле боя.

"Для этого необходимо осознание высшими звеньями командования, в том числе генералами, самой философии нового войска. Например, что сержант – это не просто человек со званием, через который передается информация. Это человек, который стоит рядом с командиром и помогает ему, руководствуясь своим примером и опытом. Систему нужно менять – брать пример с успешных бригад и масштабировать опыт. И не вводить новые стандарты как-нибудь, а реально вводить изменения", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что гражданам и властям Украины необходимо принять фундаментальное решение — продолжать борьбу или вести мирные переговоры, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Украинцы должны принять фундаментальные решения по продолжению борьбы или переговоров и попытке довести их до прекращения огня", — сказал Энтони Блинкен. По словам госсекретаря США, также фундаментальным является вопрос, готова ли Россия к переговорам.