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ВСУ остаются "совком": что не так с украинской армией

ВСУ сохранили советские традиции

20 декабря 2024, 21:44
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Марьян Ощановский

Скандалы, связанные с отдельными подразделениями, четко показывают – наследства от советской армии ВСУ до сих пор не избавились, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

ВСУ остаются "совком": что не так с украинской армией

Офицер резко раскритиковал высшее командование. Фото из открытых источников

"Старые традиции "совка" и России еще живут. Украинская армия не перешла на современные форматы", — отметил Максим Жорин.

Он считает, что дело не в конкретных преступлениях, злоупотреблениях и нарушениях, а в том, что есть подразделения, где нет сильной сержантской ветви, доверия к своим командирам, а кадровые решения принимаются, не соблюдая правила справедливости и авторитета, заслуженного на поле боя.

"Для этого необходимо осознание высшими звеньями командования, в том числе генералами, самой философии нового войска. Например, что сержант – это не просто человек со званием, через который передается информация. Это человек, который стоит рядом с командиром и помогает ему, руководствуясь своим примером и опытом. Систему нужно менять – брать пример с успешных бригад и масштабировать опыт. И не вводить новые стандарты как-нибудь, а реально вводить изменения", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что гражданам и властям Украины необходимо принять фундаментальное решение — продолжать борьбу или вести мирные переговоры, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Украинцы должны принять фундаментальные решения по продолжению борьбы или переговоров и попытке довести их до прекращения огня", — сказал Энтони Блинкен. По словам госсекретаря США, также фундаментальным является вопрос, готова ли Россия к переговорам.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5509
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