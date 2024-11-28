Украинская армия 28 ноября остановила продвижение российских захватчиков к югу от города Курахово Донецкой области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ продолжают наступать на Курахово. Фото из открытых источников

"В "кармане" к югу от Курахового произошли стабилизационные действия украинских подразделений", – сообщил военный "Алекс".

Офицер рассказал о ситуации, которая по состоянию на 28 ноября сложилась к югу от города.

"Населенный пункт Романовка сейчас находится под полным контролем ВСУ. В Ильинке сейчас продолжаются бои, поэтому карта с линией фронта там несколько иная, чем можно увидеть в интернете", — сообщит он.

Офицер ВСУ добавил, что в районе Курахово ситуация динамичная и непредсказуемая, а потому "непонятно, что будет дальше".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для украинских военных не хватает вооружения, а потому бессмысленно снижать мобилизационный возраст до 18 лет, которые предлагают западные партнеры, заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин. "Не имеет смысла призвать Украину снизить призывной возраст для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее объявленное оборудование не поступает вовремя. Из-за этих задержек у Украины не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Европа находится не в предвоенной ситуации, а в состоянии настоящей войны с Россией, заявил бывший глава британской службы внешней разведки (MI6) Ричард Дирлав. "Думаю, мы должны признать тот факт, что россияне считают, что находятся в состоянии войны с Европой. Дональд Туск назвал это предвоенной ситуацией. Думаю, что он ошибается. Я считаю, что это настоящая война. Мы уже достаточно ясно видим некоторые очень агрессивные". шаги россиян в разных европейских странах", — сказал он.