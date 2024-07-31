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ВСУ остановили нашествие россиян возле стратегического украинского города на Донбассе: кто его контролирует

Россияне увеличили количество атак в направлении Торецкая в Донецкой области, сообщил Генштаб ВСУ.

сегодня, 21:45
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Лиля Воробьева

Торецк в Донецкой области остается под контролем Вооруженных сил Украины и заявления россиян о захвате города являются частью информационной войны. Об этом заявил начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик в эфире телемарафона.

ВСУ остановили нашествие россиян возле стратегического украинского города на Донбассе: кто его контролирует

Бои за Торецк (фото из открытых источников)

Василий Чинчик подтвердил, что Торецк остается свободным украинским городом, который испытывает тяжелые обстрелы со стороны российских войск. Он подчеркнул, что заявления о захвате города являются дезинформацией, направленной на дестабилизацию ситуации и влияние на общественное мнение.

Чинчик также отметил, что украинские защитники успешно сдерживают наступательные действия противника. По его словам, Вооруженные силы Украины остановили активные боевые действия врага и прилагают все усилия, чтобы минимизировать захват территорий в пределах Торецкой общины.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что с начала суток 1 августа на фронте произошло 88 боевых столкновений. Самая сложная ситуация наблюдается на Покровском направлении, где российские оккупанты усилили активность, а также на Торецком направлении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что вопросом в ближайшее время является начало битвы за большой украинский город на Донбассе. По состоянию на 30 июля продолжаются ожесточенные бои на подступах к Торецку, в том числе в районах Железного и Северного, сообщает DeepState. Российские войска продолжают насыщать эти населенные пункты живой силой и боевой техникой.

Аналитики отмечают, что в ближайшее время российские силы сосредоточат основные усилия по захвату терриконов шахты имени Артема и шахты "Северная". Контроль над этими объектами предоставит им значительное тактическое преимущество для дальнейшего наступления на Торецк.



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