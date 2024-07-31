ВСУ остановили нашествие россиян возле стратегического украинского города на Донбассе: кто его контролирует

Торецк в Донецкой области остается под контролем Вооруженных сил Украины и заявления россиян о захвате города являются частью информационной войны. Об этом заявил начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик в эфире телемарафона.

Бои за Торецк (фото из открытых источников)

Василий Чинчик подтвердил, что Торецк остается свободным украинским городом, который испытывает тяжелые обстрелы со стороны российских войск. Он подчеркнул, что заявления о захвате города являются дезинформацией, направленной на дестабилизацию ситуации и влияние на общественное мнение.

Чинчик также отметил, что украинские защитники успешно сдерживают наступательные действия противника. По его словам, Вооруженные силы Украины остановили активные боевые действия врага и прилагают все усилия, чтобы минимизировать захват территорий в пределах Торецкой общины.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что с начала суток 1 августа на фронте произошло 88 боевых столкновений. Самая сложная ситуация наблюдается на Покровском направлении, где российские оккупанты усилили активность, а также на Торецком направлении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что вопросом в ближайшее время является начало битвы за большой украинский город на Донбассе. По состоянию на 30 июля продолжаются ожесточенные бои на подступах к Торецку, в том числе в районах Железного и Северного, сообщает DeepState. Российские войска продолжают насыщать эти населенные пункты живой силой и боевой техникой.

Аналитики отмечают, что в ближайшее время российские силы сосредоточат основные усилия по захвату терриконов шахты имени Артема и шахты "Северная". Контроль над этими объектами предоставит им значительное тактическое преимущество для дальнейшего наступления на Торецк.

