ВСУ одержали важную победу на Юге

Бойцы 35 бригады освободили населенный пункт Старомайорское, за который шли бои с момента начала украинского контрнаступления. Соответствующее видео с бойцами 35 бригады, которые уже находятся в Старомайорском, опубликовал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщают "Комментарии".

Бойцы ВСУ в освобожденном в ходе контрнаступления селе

"Наш Юг! Наши ребята! Слава Украине!" – написал глава государства.

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Вместе с 35 бригадой в освобождении села, расположенном вблизи населенного пункта Большая Новоселка, участвовал батальон терробороны "Арий".

Рашист Александр Ходаковский, предавший в 2014 году военную присягу и перешедший на службу в так называемую "ДНР", подтвердил потерю населенного пункта для россиян:

"Пользуясь преимуществом в дальности, практически не получая "ответки", противник методично раскатывал Старомайорское в течение нескольких дней, выбивая личный состав из укрытий и превращая эти укрытия в кучи битого кирпича. Удовлетворившись результатом, он перешел к наступлению, зацепился за окрестности и постепенно потеснил нас, в то же время создавая фланговую угрозу позициям на Урожайном, — отмечает вражеский командир. По его словам, потеря рашистами этого населенного пункта "удар по нашему военному самолюбию".



Старомайорское — село Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области в Украине. Село, как и ранее освобожденная Макаровка, расположено на берегу р. Мокрые Ялы. Земли села граничат с территорией с. Приютное Пологовского района Запорожской области.

Село основано в начале XVIII столетия. Казацкое поселение относилось к Кальмиусской паланке Запорожской Сечи.

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