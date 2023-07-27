logo

BTC/USD

29150.69

ETH/USD

1861.36

LTC/USD

90.05

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

42.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ одержали важную победу на Юге
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ одержали важную победу на Юге

Глава государства опубликовал видео, подтверждающее освобождение еще одного населенного пункта

сегодня, 21:45
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Бойцы 35 бригады освободили населенный пункт Старомайорское, за который шли бои с момента начала украинского контрнаступления. Соответствующее видео с бойцами 35 бригады, которые уже находятся в Старомайорском, опубликовал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщают "Комментарии".

ВСУ одержали важную победу на Юге

Бойцы ВСУ в освобожденном в ходе контрнаступления селе

"Наш Юг! Наши ребята! Слава Украине!" – написал глава государства.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Вместе с 35 бригадой в освобождении села, расположенном вблизи населенного пункта Большая Новоселка, участвовал батальон терробороны "Арий".

Рашист Александр Ходаковский, предавший в 2014 году военную присягу и перешедший на службу в так называемую "ДНР", подтвердил потерю населенного пункта для россиян:

"Пользуясь преимуществом в дальности, практически не получая "ответки", противник методично раскатывал Старомайорское в течение нескольких дней, выбивая личный состав из укрытий и превращая эти укрытия в кучи битого кирпича. Удовлетворившись результатом, он перешел к наступлению, зацепился за окрестности и постепенно потеснил нас, в то же время создавая фланговую угрозу позициям на Урожайном, — отмечает вражеский командир. По его словам, потеря рашистами этого населенного пункта "удар по нашему военному самолюбию".

Старомайорское — село Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области в Украине. Село, как и ранее освобожденная Макаровка, расположено на берегу р. Мокрые Ялы. Земли села граничат с территорией с. Приютное Пологовского района Запорожской области.

Село основано в начале XVIII столетия. Казацкое поселение относилось к Кальмиусской паланке Запорожской Сечи.

Тем временем, "Вагнер" стягивает в Беларусь свою бронетехнику.

В России продолжают травить известную спортсменку, которая отреклась от Путина.

А Александр Ткаченко прокомментировал свою отставку.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!