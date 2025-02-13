«ВСУ обстреляли автоколонну миссии МАГАТЭ»: что известно

Минобороны РФ пишет, что "ВСУ обстреляли автоколонну миссии МАГАТЭ". Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности, где отмечают, что это постановка, для съемки которой россияне использовали внедорожники УАЗ "Патриот" белого цвета и "флаг ООН".

Миссия МАГАТЭ. Архивное фото

В Центре отмечают, что на российских автомобилях отсутствуют маркировки, которые использует миссия МАГАТЭ для обозначения своего присутствия – UN/IAEA.

"К тому же члены миссии МАГАТЭ передвигаются исключительно на белых бронированных Toyota Land Cruiser с символикой ООН. Отметим, именно российские оккупанты продолжают саботаж ротации миссии МАГАТЭ, что создает риски катастрофы на ЗАЭС", – говорится в сообщении Центра.





Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия обвинила Украину в обстреле ехавших на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ. Оккупационное Минобороны РФ опубликовало видео с примечанием "срочно", на которых якобы видны "удары украинских войск из беспилотников и артиллерии по автоколонне с экспертами МАГАТЭ с целью срыва плановой ротации на Запорожской атомной электростанции 12 февраля".

"В 12 часов 55 минут в связи с артиллерийским обстрелом со стороны Украины и невозможностью обеспечить безопасность прибывающих экспертов МАГАТЭ было принято решение вернуть рабочую группу Минобороны России, в 12 часов 56 минут российская колонна начала движение в обратном направлении. В 13 часов 4 минуты знала атаки четырех FPV-дронов. Всего противник оказал 12 влияний по колонне машин рабочей группы Минобороны России, обеспечивающей встречу и безопасность экспертов МАГАТЭ (4 артиллерийских, 3 минометных, 5 FPV-дронов)", – заявляют в оккупационном ведомстве.

Отмечается, что в результате обстрелов и влияний FPV-дронов повреждения получили автомобили рабочей группы Минобороны России. Стоит отметить, что на видео вообще не понятно, кто наносит удары по автомобилям и по какому виду вооружения ведется обстрел.