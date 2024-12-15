ВСУ нужно было отступать еще 3 дня назад: почему военные попали в окружение на Кураховском направлении

Выход из так называемого "Успеновского мешка" Силам обороны Украины нужно было осуществить еще 2-3 дня назад. Об этом заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" и капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук в эфире "Эспрессо".

Окружение ВСУ возле Курахово (фото из открытых источников)

Лакийчук отметил, что ситуация на Кураховском направлении крайне сложная. К северу от Курахового русским войскам удалось прорваться через дамбу водохранилища, в результате чего Силам обороны перекрыто отступление из города. Остается только один маршрут – на запад. В самом Курахово уже развернулись уличные бои, и противник постепенно продвигается вперед.

Эксперт сообщил, что оккупанты начали перебрасывать резервы из Кураховского направления в Покровск. В то же время, он обратил внимание на критическую ситуацию в районе Успеновки, где россияне образовали "мешок", в котором оказались украинские подразделения.

"Сейчас есть информация, что части наших сил удалось объединиться с основными подразделениями. Однако ситуация остается сложной. Теперь нашим военным нужно прорываться через серую зону. Если бы реагировали на эту ситуацию раньше, думаю, наши подразделения не оказались бы в таком положении. Еще 2-3 дня назад это было бы гораздо проще", — отметил он.

Эксперт выразил недоумение по промедлению с соответствующими решениями.

Это может быть следствием неправильного решения командования или выполнения задач, которые требовали оставаться в том районе. Однако, если сравнивать интенсивность боевых действий на Кураховском и Покровском направлениях, становится понятно, что россияне, очевидно, считают, что на Кураховском направлении их основные задачи уже выполнено. Следовательно, они опрокидывают свои силы к югу от Покровска", — подытожил Лакийчук.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сколько военных могло попасть в котел на Кураховском направлении . Более 700 украинских военных попали в окружение возле Ганновки, что к югу от Курахового, якобы из-за отказа командования разрешить отступление, заявил коллаборант Владимир Рогов.

По словам коллаборанта, аналогичная ситуация в ближайшее время может сложиться для украинских военных в самом Курахово. Он подчеркнул, что в Ганновке и в самом Курахово якобы у бойцов ВСУ остается немного вариантов: сдаться или быть уничтоженными.





Вместе с тем, лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" рассказывает, что в Кураховском кармане обстановка напряжена не только в районе Успеновки.