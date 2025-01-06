ВСУ невыгодно освобождать север Харьковской области: стала известна причина

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Ткачик Олеся
Любители "зрады" на фоне нового наступления Сил обороны на Курском направлении начали говорить о том, что лучше бы эти силы направили в Харьковскую область, чтобы выбить оттуда россиян, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Война в Украине
При этом он уверен, что россиян не стоит выбивать с севера Харьковской области.
По его словам, до формирования группировки врага "Север" у границы с Украиной находились группы войск численно чуть больше 35 тысяч. "Белгород" — чуть более 15 тысяч оккупантов, "Брянск" и "Курск" — около 10 тысяч каждая. Но, после объединения в группировку "Север", это количество выросло до 50 тысяч, а накануне начала наступления на Харьковщину 10 мая их общее количестве было 53 тысячи.
Как говорит Коваленко, этого ресурса до сих пор недостаточно для того, чтобы улучшить положение оккупационных войск на Волчанском направлении и в районе Липцов.
По его словам, если россиян сейчас полностью выбить с Харьковской области, то они, получат возможность сосредоточить высвободившийся ресурс на одном или нескольких направлений.
Тем более, подчеркивает эксперт, накануне инаугурации Дональда Трампа вывод войск оккупантов с севера Харьковщины будет выглядеть как очередная, демонстративная репутационная пощёчина кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Поэтому, считает Коваленко, Москва будет до последнего цепляться за север Харьковщины, заливая туда ресурс, не смотря на проблемы на других участках.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Силы обороны пошли в наступление в Курской области.
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