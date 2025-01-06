ВСУ невыгодно освобождать север Харьковской области: стала известна причина

Любители "зрады" на фоне нового наступления Сил обороны на Курском направлении начали говорить о том, что лучше бы эти силы направили в Харьковскую область, чтобы выбить оттуда россиян, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Война в Украине

При этом он уверен, что россиян не стоит выбивать с севера Харьковской области.

По его словам, до формирования группировки врага "Север" у границы с Украиной находились группы войск численно чуть больше 35 тысяч. "Белгород" — чуть более 15 тысяч оккупантов, "Брянск" и "Курск" — около 10 тысяч каждая. Но, после объединения в группировку "Север", это количество выросло до 50 тысяч, а накануне начала наступления на Харьковщину 10 мая их общее количестве было 53 тысячи.

Как говорит Коваленко, этого ресурса до сих пор недостаточно для того, чтобы улучшить положение оккупационных войск на Волчанском направлении и в районе Липцов.

"Харьковщина вытягивает у оккупационных войск ресурс и сковывает его в этой локации. Открыв два новых участка фронта, Россия, не может их бросить, из-за твердолобой упёртости топорного генералитета, но и добиться там успеха тоже не может. Фактически, Харьковщина высасывает у оккупантов лишний ресурса, который требуется регулярно обновлять и подпитывать", — говорит Коваленко.

По его словам, если россиян сейчас полностью выбить с Харьковской области, то они, получат возможность сосредоточить высвободившийся ресурс на одном или нескольких направлений.

"Российское командование, своим перформенсом в Харьковской области, не только не достигло тактических и тем более оперативно-тактических успехов, угробило тысячи единиц людского ресурса и продолжают его там гробить, но и загнало себя в ловушку, из которой выбраться практически невозможно. Ведь если просто взять и вывести войска с этих двух участков боевых действий, то возникнет вопрос: “А зачем это всё было нужно, да ещё и такой ценой?”, — отмечает Коваленко.

Тем более, подчеркивает эксперт, накануне инаугурации Дональда Трампа вывод войск оккупантов с севера Харьковщины будет выглядеть как очередная, демонстративная репутационная пощёчина кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Поэтому, считает Коваленко, Москва будет до последнего цепляться за север Харьковщины, заливая туда ресурс, не смотря на проблемы на других участках.

"Север Харьковщины играет роль сковывающей зоны, в которой продолжается монотонное перемалывание противника, который ни вывести не может войска, для помощи на других участках, например, Курскую группу войск, не усилить их, поскольку ресурса на это – нет", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Силы обороны пошли в наступление в Курской области.



