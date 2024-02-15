ВСУ назвали соотношение сил в Авдеевке. У россиян колоссальное преимущество

Соотношение сил в районе города Авдеевка Донецкой области один к семи в пользу российских оккупантов.

Ситуация в Авдеевке критическая. Фото из открытых источников

По словам представителя Третьей отдельной штурмовой бригады Александра Бородина, ситуация в городе критическая.

Спикер сообщил, что украинским подразделениям в Авдеевке приходится работать в условиях, когда их обстреливают со всех сторон.

"Некоторые наши подразделения работают на 360 градусов. Ситуация в городе действительно тяжелая. На некоторых участках враг может поражать почти полностью на 360 градусов. Это не говорит о том, что мы полностью в окружении на этих участках. Но это значит, что поражать нас могут ", – рассказал Александр Бородин.

По его словам, российские войска воюют в Авдеевке гораздо более профессионально, чем в прошлом году в Бахмуте, где украинские силы противостояли наемникам из ЧВК "Вагнер".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страны Балтии построят более тысячи бетонных бункеров на границах с Россией и Беларусью. Линия обороны стран Балтии будет включать противотанковые мины, рвы, колючую проволоку и так называемые "зубы дракона", а рядом будут размещены склады со снарядами. Строительство оборонных сооружений планируется начать в январе 2025 года.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что защищать Украину — обязанность каждого гражданина, а потому мобилизация осужденных должна происходить по общим правилам, а не на добровольной основе, считает Минюст. Министр юстиции отметил, что новый законопроект об усилении мобилизации, за который парламентарии проголосовали в первом чтении, предусматривает добровольное привлечение осужденных граждан в ряды украинской армии.