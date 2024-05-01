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ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по российскому полигону в Кубани Луганской области (ВИДЕО)

Украина использовала ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами для удара по российскому полигону на оккупированных территориях.

сегодня, 17:05
Автор:
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Slava Kot
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В сеть попало видео, на котором зафиксирован удар по полигону россиян вблизи села Кубань Луганской области. Аналитики указывают, что были применены четыре кассетные ракеты ATACMS.

ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по российскому полигону в Кубани Луганской области (ВИДЕО)

Украина нанесла удар ракетами ATACMS. Фото из открытых источников

Военные аналитики открытых источников указывают, что по российскому полигону в оккупированном поселке Кубань Луганской области были применены четыре ракеты ATACMS, содержащие кассетные боеприпасы.

На видео продолжительностью 6:29 минут, снятым беспилотником, отмечено, что на 40 секунде состоялся сбор личного состава армии РФ, а начало ударов ракетами ATACMS начинается с 3 минут 50 секунд. Первая ракета ATACMS была применена неудачно, однако три последующих нанесли значительный удар по российским позициям.

"Пока уроды бьют кассетами по гражданских в Одессе, ВСУ бьют куда надо", — прокомментировал видео украинский журналист Денис Казанский напоминая преступные действия россиян, которые выпустили кассетные боеприпасы по центру Одессы.

Минобороны и Генштаб ВСУ не комментировали удар ракетами ATACMS по российскому полигону.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Белом доме отреагировали на заявления Минобороны РФ, где объявили о сбитии атаковавших Крым американских ракет ATACMS.

Также "Комментарии" писали о представителе США по нацбезопасности Джека Салливана, который рассказал об обязательствах, которые получила Украина для использования ракет ATACMS. По словам Джека Салливана, ВСУ должны использовать ракеты только на суверенной территории Украины.



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