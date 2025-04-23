ВСУ нанесли точный удар по позициям РФ во Временном Яру — уничтожена техника разведки и ракетный комплекс

Украинские штурмовики уничтожили ряд вражеских систем связи, наблюдения и противотанковой обороны вблизи Временного Яра благодаря точным атакам FPV-дронов. оккупанты остались без критических средств для ведения боевых действий. Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Фото: из открытых источников

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады нанесли ряд эффективных ударов по позициям противника на Краматорском направлении, уничтожив важные элементы инфраструктуры противника.

"Наши защитники успешно ликвидировали целый ряд вражеских систем – от средств разведки и коммуникаций до укрытия с личным составом", – говорится в сообщении.

Среди уничтоженной техники:

· противотанковый ракетный комплекс "Корнет";

· система видеонаблюдения с большой дальностью;

· переносная станция наземной разведки "Кредо-М1";

· антенны и другое телекоммуникационное оборудование;

· блиндаж с русскими военными.

Благодаря этим ударам российские войска лишились важных ресурсов, позволявших им вести наблюдение и обороняться от украинских атак.

"Это ежедневная и бескомпромиссная работа – без лишних иллюзий", – подчеркнули военные, добавив к сообщению видео с места событий.

Стоит отметить, что "Корнет" — это российский противотанковый ракетный комплекс, созданный в Туле, способный поражать бронетехнику, в том числе и с динамической защитой. Последняя версия — "Корнет-Д" — также может поражать воздушные цели.

"Комментарии" уже писали, что продолжаются тяжелые бои за многоэтажки на западе города Часов Яр на Донетчине. Один из кварталов в районе юго-западнее и западнее был утрачен полностью Силами Обороны, еще один — наполовину. Об этом сообщил военный обозреватель и корреспондент Богдан Мирошников.