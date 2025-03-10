ВСУ нанесли сокрушительный удар оккупантам с бронетехникой неподалеку от Покровска: что произошло

Российские войска совершают наступательные действия на Покровском направлении, однако украинские Вооруженные силы успешно остановили продвижение врага с бронетехникой. Об этом сообщили в оперативном командовании "Хортица".

Бои за Покровск. Фото: 24 Канал

Российские военные использовали 11 единиц бронетехники для атаки на позиции ВСУ вблизи Котляровки. Они пытались добиться административной границы Донецкой области и проникнуть в боевые позиции украинских военных.

"Колонна вражеской бронетехники обнаружена своевременно, после чего нанесен огневой поражение. Враг понес потери и не достиг своей цели", — говорится в сообщении.

Отмечено, что украинские войска наносят значительный урон врагу как в живой силе, так и в технике.

Оккупанты продолжают наступать на территориях, включающих населенные пункты Елизаветовка, Луч, Новоалександровка, Надеевка, Преображенка, Андреевка, Даченское, Котлино и Улакла.

Также сообщается, что аналитики DeepState опровергли заявления россиян о захвате Константинополя в Донецкой области.

"Несмотря на заявления Министерства обороны РФ и российских журналистов, населенный пункт Константинополь остается под контролем Сил Обороны", — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что 9 марта оккупанты направили несколько боевых групп в этот населенный пункт, которые проникли на северные, восточные и западные окраины села.

"Часть вражеских групп была уничтожена, а некоторые могут все еще скрываться в деревне, ожидая их обнаружения и уничтожения", — сообщают в DeepState.

Враг в то же время проводит перегруппировку сил и накапливает личный состав вблизи населенного пункта Улаклы для дальнейших попыток штурма Константинополя.

Портал "Комментарии" уже писал, что количество атак российской армии в районе города Покровска ежедневно уменьшается, сообщает военный паблик Deep State. Врагу удается заводить новые подразделения на Покровское направление.