ВСУ начали отвоевывать территории: в этот процесс вмешались США

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Ткачик Олеся
Если внимательно следите за картами Deepstate, то можно заметить, что в последние дни тенденция там начала меняться, и начали появляться небольшие "синие" площади – территории, недавно освобожденные ВСУ, отмечает политолог Петр Олещук.
Война в Украине
Да, говорит он, освобожденные территории не значительны, впрочем, они демонстрируют сложившуюся определенную тенденцию.
По его словам, если понять простой факт, что США всегда будут спасать Россию как потенциального торгового партнера, гипотетическое противовес Китаю, противодействие расползанию исламизма в Евразии и гарантию нераспространения ядерного оружия, то жизнь станет проще и понятнее.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Силы обороны удерживают Покровское направление и этому есть несколько причин, отмечает военный Александр Карпьюк. Первая и самая важная причина — это обескровливание российских подразделений за эту зиму. По его словам, Силы обороны пошли вперед.
Как подчеркивает военный, это еще не контрнаступление, но мы из глухой обороны переходим к активной обороне, линия уже не сыпется так быстро, а это значит, что появилось время на то, чтобы строить фортификации. По его словам, речь идет о первых признаках, что вскоре подразделения РФ будут вынуждены перейти в оборону, как в 2023 году летом, чтобы заняться аккумулированием нового пехотного мяса.
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