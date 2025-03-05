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ВСУ начали отвоевывать территории: в этот процесс вмешались США

Силы оброны начали заставлять россиян отступать, впрочем, похоже, такая ситуация не нравится США

сегодня, 12:52 comments3646
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Ткачик Олеся

Если внимательно следите за картами Deepstate, то можно заметить, что в последние дни тенденция там начала меняться, и начали появляться небольшие "синие" площади – территории, недавно освобожденные ВСУ, отмечает политолог Петр Олещук.

ВСУ начали отвоевывать территории: в этот процесс вмешались США

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Да, говорит он, освобожденные территории не значительны, впрочем, они демонстрируют сложившуюся определенную тенденцию.

"Если вы думаете, что это никак не связано с тем, что именно сейчас Трамп решил остановить какие-либо военные грузы в Украину, то вы ошибаетесь. Нет, США снова спасают Рашку. Как это они делали тысячи раз раньше. Это никак не связано с какими-либо разговорами, словами и обидами. Просто США снова спасают Рашку, на которую есть глобальные планы в будущем", — подчеркнул Олещук.

По его словам, если понять простой факт, что США всегда будут спасать Россию как потенциального торгового партнера, гипотетическое противовес Китаю, противодействие расползанию исламизма в Евразии и гарантию нераспространения ядерного оружия, то жизнь станет проще и понятнее.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Силы обороны удерживают Покровское направление и этому есть несколько причин, отмечает военный Александр Карпьюк. Первая и самая важная причина — это обескровливание российских подразделений за эту зиму. По его словам, Силы обороны пошли вперед.

Как подчеркивает военный, это еще не контрнаступление, но мы из глухой обороны переходим к активной обороне, линия уже не сыпется так быстро, а это значит, что появилось время на то, чтобы строить фортификации. По его словам, речь идет о первых признаках, что вскоре подразделения РФ будут вынуждены перейти в оборону, как в 2023 году летом, чтобы заняться аккумулированием нового пехотного мяса.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0VE9PQHDV9gcEMX1ma4ECNGrKVDeKv5hpd6dxGdHvvSEfat3W2UQtCFdo24UDDWzDl&id=100000541433652&locale=ru_RU
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