ВСУ начали отвоевывать территории: в этот процесс вмешались США

Если внимательно следите за картами Deepstate, то можно заметить, что в последние дни тенденция там начала меняться, и начали появляться небольшие "синие" площади – территории, недавно освобожденные ВСУ, отмечает политолог Петр Олещук.

Война в Украине

Да, говорит он, освобожденные территории не значительны, впрочем, они демонстрируют сложившуюся определенную тенденцию.

"Если вы думаете, что это никак не связано с тем, что именно сейчас Трамп решил остановить какие-либо военные грузы в Украину, то вы ошибаетесь. Нет, США снова спасают Рашку. Как это они делали тысячи раз раньше. Это никак не связано с какими-либо разговорами, словами и обидами. Просто США снова спасают Рашку, на которую есть глобальные планы в будущем", — подчеркнул Олещук.

По его словам, если понять простой факт, что США всегда будут спасать Россию как потенциального торгового партнера, гипотетическое противовес Китаю, противодействие расползанию исламизма в Евразии и гарантию нераспространения ядерного оружия, то жизнь станет проще и понятнее.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Силы обороны удерживают Покровское направление и этому есть несколько причин, отмечает военный Александр Карпьюк. Первая и самая важная причина — это обескровливание российских подразделений за эту зиму. По его словам, Силы обороны пошли вперед.

Как подчеркивает военный, это еще не контрнаступление, но мы из глухой обороны переходим к активной обороне, линия уже не сыпется так быстро, а это значит, что появилось время на то, чтобы строить фортификации. По его словам, речь идет о первых признаках, что вскоре подразделения РФ будут вынуждены перейти в оборону, как в 2023 году летом, чтобы заняться аккумулированием нового пехотного мяса.



