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ВСУ может потерять юг Донецкой области: под угрозой большие территории

Если у врага есть соответствующие ресурсы, то сможет прорваться в сторону Запорожья.

сегодня, 18:50
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Автор:
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Лиля Воробьева

Военный обозреватель Денис Попович поделился информацией о ситуации в Великой Новоселке и планах российских оккупантов по этому населенному пункту.

ВСУ может потерять юг Донецкой области: под угрозой большие территории

Наступление РФ на Донбассе (фото из открытых источников)

По словам Поповича, российские силы заявляют о захвате Великой Новоселки, однако Вооруженным силам Украины удалось избежать оцепления.

"ВСУ необходимо отступить на подготовленные позиции и продолжать удерживать южную часть Донецкой области. Потеря Великой Новоселки, а также ранее Курахового, что, кстати, официально не подтверждено Генеральным штабом ВСУ, создает угрозу потери контроля над югом Донецкой области. Это представляет серьезную опасность и может стать предпосылкой для продвижения врага в сторону Запорожья, если у него есть соответствующие ресурсы для этого", — отметил Денис Попович в эфире телеканала "Эспрессо".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Залужный упрекнул западных партнеров из-за поставок оружия . Решение российского правителя Владимира Путина о вторжении в Украину в 2022 году станет таким же роковым для него, как и нападение на СССР для Адольфа Гитлера. Такое заявление сделал посол Украины в Великобритании, бывший командующий ВСУ Валерий Залужный в своей колонке для "Украинской правды".

Он подчеркнул, что война не завершилась и результат этого конфликта еще не определен — она может иметь как выигрышный, так и проигрышный сценарий. В этой связи дипломат призвал западные страны к сплоченности и совместным усилиям в борьбе с российским режимом, как с агрессором, что несет угрозу миру.

"Пока Запад продолжал остерегаться "красных линий" Путина и пытался избежать эскалации, Россия объединилась с Китаем, Северной Кореей и Ираном. Задержка с поставками оружия Украине изменила ситуацию на поле боя", — подчеркнул Залужный.

Он отметил, что мы оказались в состоянии затяжной войны, где на фронте активно используются новейшие технологии, имеющие потенциал изменить глобальную безопасность в будущем.



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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-zakhoplennya-velikoi-novosilki-ta-kurakhovogo-stvoryue-zagrozu-vtrati-pivdnya-donetskoi-oblasti-viyskoviy-oglyadach-popovich
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