ВСУ может потерять юг Донецкой области: под угрозой большие территории

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Военный обозреватель Денис Попович поделился информацией о ситуации в Великой Новоселке и планах российских оккупантов по этому населенному пункту.
Наступление РФ на Донбассе (фото из открытых источников)
По словам Поповича, российские силы заявляют о захвате Великой Новоселки, однако Вооруженным силам Украины удалось избежать оцепления.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Залужный упрекнул западных партнеров из-за поставок оружия . Решение российского правителя Владимира Путина о вторжении в Украину в 2022 году станет таким же роковым для него, как и нападение на СССР для Адольфа Гитлера. Такое заявление сделал посол Украины в Великобритании, бывший командующий ВСУ Валерий Залужный в своей колонке для "Украинской правды".Он подчеркнул, что война не завершилась и результат этого конфликта еще не определен — она может иметь как выигрышный, так и проигрышный сценарий. В этой связи дипломат призвал западные страны к сплоченности и совместным усилиям в борьбе с российским режимом, как с агрессором, что несет угрозу миру.
Он отметил, что мы оказались в состоянии затяжной войны, где на фронте активно используются новейшие технологии, имеющие потенциал изменить глобальную безопасность в будущем.
Новости