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ВСУ могут войти уже в третью область России: какой «сюрприз» Путни получит на 9 мая

Путин хочет побед для армии РФ до 9 мая, и именно этим объясняется активизация на фронте

сегодня, 09:52
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Ткачик Олеся

До мая российские войска сосредоточат свои усилия на нескольких стратегических направлениях, параллельно осуществляя отвлекающие операции, чтобы растянуть ресурсы и внимание украинских сил обороны, считает военный эксперт, полковник ВСУ в отставке Роман Свитан.

ВСУ могут войти уже в третью область России: какой «сюрприз» Путни получит на 9 мая

Война в Украине

По его словам, главный вектор российского наступления будет проходить через направление Купянск – Лиман. Именно через него россияне стремятся достичь главной цели – полного увлечения Луганской области.

Сейчас россияне пытаются вытеснить украинские войска из района Белогоровки и Северска, вместе с тем активизируются и вблизи Купянска и Лимана.

Кроме того, как подчеркнул Свитан, для Кремля очень важно иметь хоть какие-то достижения до 9 мая. Учитывая это, враг стремится "очистить" приграничные территории Курской и Белгородской областей от присутствия ВСУ во избежание неприятных вопросов со стороны собственного населения.

"Им крайне важно, чтобы 9 мая Путину было что показать россиянам. Будет невыгодно отчитываться о каких-либо "победах", при этом признавая, что украинские войска находятся на территории России", — отметил эксперт.

По его мнению, украинские подразделения могут даже выйти на территорию Брянской области, поэтому Россия вынуждена перебрасывать туда резервы. Это, в свою очередь, заставляет врага активизировать отвлекающие действия на других участках фронта.

Одним из таких направлений, по словам Свитана, район Васильевки на Запорожье. Оттуда возможны маневры в сторону Родов и Гуляйполя.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что российские оккупанты уже в течение нескольких месяцев пытаются форсировать Днепр в районе его нижнего течения — чуть южнее Херсона. Эти действия продолжаются давно и, очевидно, будут продолжаться. Их цель – удерживать часть украинских сил на правом берегу, создавая постоянную угрозу масштабному наступлению.

Рассвет говорит, что у врага не хватает сил для полноценной атаки, поэтому он и дальше будет предпринимать такие действия.

По его словам, ежедневно российские войска совершают несколько попыток переправы, используя остатки плавсредств. Сначала высаживаются на островах, откуда их выбивают украинские военные, однако после каждого временного закрепления пытаются сразу форсировать основное русло реки.

Свитан добавил, что каждый день на этом направлении уничтожают несколько плавсредств и ликвидируют в рот вражеских войск. Однако россияне не будут прекращать эти действия, пока ВСУ не выйдут на левый берег и не зачистят тамошнюю территорию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что враг готовил наступление на Лиманском направлении в течение 10 месяцев.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=b1so5EO_he0
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