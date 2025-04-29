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ВСУ могут унизить Путина на глазах всего мира: диктатор безумно ищет выход

Путин прекрасно понимает, что украинские дроны без особых проблем долетают до Москвы

сегодня, 09:58
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Ткачик Олеся

Стремление российского диктатора Владимира Путина к новому "перемирию" в мае следует рассматривать как признак его слабости. Такое мнение высказал политический эксперт Вадим Денисенко.

ВСУ могут унизить Путина на глазах всего мира: диктатор безумно ищет выход

Владимир Путин

"В данном случае весь мир понимает, что Путин просит перемирия в тот момент, когда он будет встречаться с Си Цзиньпином. То есть все эти Додики и Фицо – это антураж. Ключевая на самом деле на сегодняшний момент главная дипломатическая победа России – это то, что Си Цзиньпин едет на парад победы", – отметил Денис.

В то же время, по словам Денисенко, Москва не может игнорировать обеспокоенность отдельных мировых лидеров по поводу возможных атак украинских дронов по столице РФ во время "торжественных" мер. И такие опасения вполне обоснованы, ведь дальность полета беспилотников ВСУ уже не раз подтверждена.

"Поэтому с этой точки зрения это следует рассматривать как слабость Владимира Путина, который просит этого перемирия. И, наверное, нам нужно идти по тому же пути, каким шли в прошлый раз, когда мы должны говорить о том, что мы готовы, но давайте не четырехдневное перемирие, а минимум тридцатидневное, полную остановку военных действий", — сказал он.

При этом эксперт все же сомневается, что Путин согласится на подобный шаг, однако считает, что сейчас подходящий момент для информационного и дипломатического давления на Кремль.

То есть, по мнению Денисенко, у Украины есть прекрасная возможность усилить давление и выйти с инициативой. Ведь Путин боится скандала, если украинские дроны снова прорвутся в Москву без серьезного сопротивления, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин объявил, что Москва вводит "перемирие" на войне в Украине к 80-летию Дня победы. По словам российского диктатора, "все боевые действия останавливаются" в период с 8 по 10 мая.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-treba-rozglyadati-yak-slabkist-putina-politekspert-denisenko-pro-peremirya-u-travni
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