ВСУ могут унизить Путина на глазах всего мира: диктатор безумно ищет выход

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Ткачик Олеся
Стремление российского диктатора Владимира Путина к новому "перемирию" в мае следует рассматривать как признак его слабости. Такое мнение высказал политический эксперт Вадим Денисенко.
Владимир Путин
В то же время, по словам Денисенко, Москва не может игнорировать обеспокоенность отдельных мировых лидеров по поводу возможных атак украинских дронов по столице РФ во время "торжественных" мер. И такие опасения вполне обоснованы, ведь дальность полета беспилотников ВСУ уже не раз подтверждена.
При этом эксперт все же сомневается, что Путин согласится на подобный шаг, однако считает, что сейчас подходящий момент для информационного и дипломатического давления на Кремль.
То есть, по мнению Денисенко, у Украины есть прекрасная возможность усилить давление и выйти с инициативой. Ведь Путин боится скандала, если украинские дроны снова прорвутся в Москву без серьезного сопротивления, подытожил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин объявил, что Москва вводит "перемирие" на войне в Украине к 80-летию Дня победы. По словам российского диктатора, "все боевые действия останавливаются" в период с 8 по 10 мая.
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