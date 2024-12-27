ВСУ могут снова оказаться в окружении: где самая критическая ситуация

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Марьян Ощановский
На фронтах пока без изменений – украинские воины путем сверхчеловеческих усилий останавливают врага, пока "мудрый народ" уже готовится к миру, отметил офицер ВСУ Николай Мельник.
РФ наступает на Донбассе. Фото из открытых источников
По его словам, самый сложный участок фронта – Донбасс.
Офицер ВСУ отметил, что такая же ситуация сложилась на Кураховском направлении.
Военный также рассказал, что к северу от Курахово враг продвинулся по фронту в 20 км от Соленого до Солнцевого, что является очень плохим сигналом, свидетельствующим о слабости многих бригад.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия РФ захватила село Украинка на южном фасе фронта возле города Покровск Донецкой области, сообщает Deep State. По информации паблика, на Покровском направлении россияне также продвинулись в районе Песчаного, Даченского, Лысовки, Нововасиловки и Новоелизаветовки. Кроме того, сообщается, что на Кураховском направлении враг продвинулся в Курахово и в районе Солнцевки.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ближних боях военные из Северной Кореи достаточно смелы и "заточены" на выполнение задачи даже ценой смерти, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". По словам офицера ВСУ, солдат КНДР можно сравнить с работами, которые не понимают, куда идут и какова их цель. "Они запрограммированы на одноразовую задачу, которую им прописали в коде разработчики. Где-то даже смелее россиян. Как видите, в плен пока не взяли ни одного, что является лишним доказательством моих слов", — добавил он.
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