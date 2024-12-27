На фронтах пока без изменений – украинские воины путем сверхчеловеческих усилий останавливают врага, пока "мудрый народ" уже готовится к миру, отметил офицер ВСУ Николай Мельник.

РФ наступает на Донбассе. Фото из открытых источников

По его словам, самый сложный участок фронта – Донбасс.

"Не так давно наши войска выскочили из "петли" Макаровки, как теперь новый "мешок" готовится в районе Великой Новоселки. Если враг перейдет трассу Времовка-Новоселка, то мы снова будем гордиться нашей стойкой обороной, а потом долго разбираться, остались ли в окружении люди", — рассказал Николай Мельник.

Офицер ВСУ отметил, что такая же ситуация сложилась на Кураховском направлении.

"Противник пытается прорваться на направлении Улакли-Константинополь, чтобы взять в окружение Кураховское выступление. При том количестве дронов, в том числе на оптоволокне, которое имеют россияне, дорога на Курахово — это дорога отчаянных камикадзе", — сообщил он.

Военный также рассказал, что к северу от Курахово враг продвинулся по фронту в 20 км от Соленого до Солнцевого, что является очень плохим сигналом, свидетельствующим о слабости многих бригад.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия РФ захватила село Украинка на южном фасе фронта возле города Покровск Донецкой области, сообщает Deep State. По информации паблика, на Покровском направлении россияне также продвинулись в районе Песчаного, Даченского, Лысовки, Нововасиловки и Новоелизаветовки. Кроме того, сообщается, что на Кураховском направлении враг продвинулся в Курахово и в районе Солнцевки.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ближних боях военные из Северной Кореи достаточно смелы и "заточены" на выполнение задачи даже ценой смерти, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". По словам офицера ВСУ, солдат КНДР можно сравнить с работами, которые не понимают, куда идут и какова их цель. "Они запрограммированы на одноразовую задачу, которую им прописали в коде разработчики. Где-то даже смелее россиян. Как видите, в плен пока не взяли ни одного, что является лишним доказательством моих слов", — добавил он.