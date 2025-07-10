ВСУ могут пойти в контратаку и вернуть утраченные позиции, но есть условие

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан отметил, что в настоящее время подразделения Вооруженных сил Украины на линии фронта действуют в режиме активной обороны. Переход к контрнаступательным операциям тактического уровня возможен только при определенных предпосылках.

Контратака ВСУ (фото из открытых источников)

"Суть активной обороны состоит в проведении контратак, в результате которых возвращаются ранее утраченные участки или занимаются новые. Однако речь идет исключительно о тактических действиях — на глубину 3-4 километра, максимум 5-7 километров в случае успешного выполнения", — сказал он в интервью "Главреду".

Рассвет объяснил, что в настоящее время в ВСУ отсутствуют ресурсы для осуществления операций оперативного уровня, поскольку такие действия требуют воздушной поддержки.

"Чтобы действовать на оперативном уровне, нужна хотя бы пара бригад авиации натовского образца: Mirage, F-16, Grippen. Поэтому пока речь об оперативно-тактических прорывах не идет — точно не в этом году. Это станет возможным только в 2025-м или в начале 2026 года, когда на вооружение будет уже второе. сторону побережья Азовского моря и освобождение Крыма сухопутным путем", — считает эксперт.

Также, по словам Свитана, в этом году украинские силы могут сосредоточиться на наступательных действиях посредством авиационной и ракетной составляющей, то есть с применением средств дальнего поражения.

"Можно взяться за Крым и постоянно давить на россиян. Если ежедневно и каждую ночь наносить удары дальними средствами поражения, через несколько месяцев можно нанести существенный ущерб оккупационным силам на полуострове. И это уже будет стратегическая наступательная операция. Таким образом у нас появится возможность вытеснить врага", — подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сообщил причины, почему война может продолжаться еще долго . Глава украинского государства Владимир Зеленский во время общения с украинскими и иностранными медиа по итогам встречи "Коалиции желающих" сообщил, что у украинской разведки есть данные, что российский диктатор Владимир Путин не намерен завершать войну с Украиной.

"Наша разведка и разведка партнеров располагает информацией, что Россия и дальше будет затягивать войну. Путин отказывается от всех возможностей установить реальное прекращение огня. И он не хочет реального мира", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.