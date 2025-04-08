ВСУ могут потерять город в Донецкой области: куда пойдут оккупанты дальше

Бои в городе Торецк продолжаются 9 месяцев и враг заплатил безумную цену по продвижению на 8-9 км по глубине. И планы неприятеля ломались не один раз. Оккупант так и не подобрался к Константиновке, что и было целью. Об этом сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников, который отметил, что из города хороших новостей нет, и, похоже, уже и не будет.

Торецк

"Но у всего есть предел. Сейчас к нему возможности нашего торецкого гарнизона медленно подходят. Торецк, скорее всего, будет потерян. Вопрос только в том, в какой мере мы сможем сохранить потенциал для обороны в дальнейшем. География местности способствует обороне. Но враг усиливает свое стадо, и будет пытаться все же выполнить задачу и подойти к Констахе", – отмечает военный.

Он отмечает, что сложные времена в направлении еще даже не на экваторе.

"Ибо краматорско-славянская агломерация является главной целью врага в войне на данный момент. А Константиновка, Северск, Лиман и Изюм являются важными составляющими этого пазла", – добавляет Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на территории громады продолжаются активные бои, там остаются всего 140 человек. В то же время в самом городе — 46 жителей.

"Центральная часть города, микрорайон уничтожен полностью. Девятиэтажные дома разрушены до 3-4 этажа, так как врага с июня 2024 года интенсивно проводил авиаудары по территории Торецка, по 10-15 в сутки, таким образом уничтожал полностью все дома, которые могли быть использованы, и подвальные помещения, как укрытие для мирного населения”, — говорит председатель Торецкой ВА Василий Чинчик.

Он добавил, что недавно из Щербиновки Торецкой громады удалось эвакуировать одного человека. В настоящее время военная администрация ведет учет местных, которые решились выехать из окруженных боями территорий.