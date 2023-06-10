ВСУ могли поразить штаб россиян на Арабатской косе, который посещал Путин

ВСУ, скорее всего, могли уничтожить штаб российской оккупационной армии, который располагался на Арабатской косе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Twitter OSINT-аналитиков.

Удар по Арабатской косе. Фото: из открытых источников

Во время апрельского визита на временно оккупированную территорию Украины, российский диктатор Владимир Путин, якобы, посещал штаб российской армии "Днепр".

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Аналитики отмечают, что, исходя из геолокации украинские военные ударили именно в этот штаб.

Вероятно, удар был нанесен ракетами Storm Shadow, которые передали Украине британские союзники.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что ВСУ уничтожили группу российских военных на Арабатской Стрелке в Геническом районе. Удар пришелся прямо по столовой оккупантов.

По его информации, количество ликвидированных оккупантов несравнимо больше, чем количество "скорых", которые не успевали их вывозить.

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