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ВСУ могли поразить штаб россиян на Арабатской косе, который посещал Путин

Удар мог быть нанесен ракетами Storm Shadow

сегодня, 09:57
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Автор:

Кравцев Сергей

ВСУ, скорее всего, могли уничтожить штаб российской оккупационной армии, который располагался на Арабатской косе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Twitter OSINT-аналитиков.

ВСУ могли поразить штаб россиян на Арабатской косе, который посещал Путин

Удар по Арабатской косе. Фото: из открытых источников

Во время апрельского визита на временно оккупированную территорию Украины, российский диктатор Владимир Путин, якобы, посещал штаб российской армии "Днепр".


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Аналитики отмечают, что, исходя из геолокации украинские военные ударили именно в этот штаб.

Вероятно, удар был нанесен ракетами Storm Shadow, которые передали Украине британские союзники.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что ВСУ уничтожили группу российских военных на Арабатской Стрелке в Геническом районе. Удар пришелся прямо по столовой оккупантов.

По его информации, количество ликвидированных оккупантов несравнимо больше, чем количество "скорых", которые не успевали их вывозить.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не ищет альтернатив НАТО, но понимает, что не станет членом Альянса, пока идет эта война. А потому ищет каких-то иных форм гарантии безопасности на данном этапе. Тем временем путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков уверяет, что, если Украина станет членом НАТО, российские интересы якобы не будут в безопасности, поэтому задача РФ – этого не допустить. Как разрубить этот узел? Какие гарантии могла бы получить Украина от стран-членов НАТО? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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Источник: https://twitter.com/COUPSURE/status/1667179387471515648?s=20
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