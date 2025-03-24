Российский "военкор" Александр Федорчак погиб в зоне боевых действий.

Александр Федорчак (фото из открытых источников)

О его смерти сообщило российское издание "Известия", где он работал. Однако детали гибели Федорчака не разглашаются.

"Корреспондент "Известий" Александр Федорчак погиб в зоне проведения "спецоперации" (войны РФ против Украины – ред.)", – отмечается в сообщении.

Известно, что Федорчак работал в Харьковской области, в частности, на Купянском направлении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ ликвидировали поэта-изменника , сотрудничавшего с Леонтьевым, Варум, Королевой и Шуфутинским. Силы обороны Украины были ликвидированы поэтом Олегом Гегельским. Родившийся в Украине оккупант был офицером ГРУ, писал песни для топовых артистов российской эстрады, а затем отправился на фронт и недолго повоевал.

Гегельский родился в Черкассах, но воевал против соотечественников на стороне РФ. Однако 60-летний автор песен недолго прослужил в армии окупантов. Он подписал контракт с Минобороны РФ в сентябре 2024 года. По данным семьи, ликвидирован в результате обстрела. На каком именно участке фронта это произошло неизвестно.

Выяснилось, что никто из близких не знал, что поэт решил уехать на фронт убивать украинцев. Его друг Руслан Осташко заявил, что Гегельский "был полностью военным человеком", оккупант погиб в "нечестном бою". Подразумевается, что это был бой без противника – просто обстрел.

Издание SOTA уточняет, что Гегельский был членом Союза писателей России и автором разных песен Валерия Леонтьева, Анжелики Варум, Михаила Шуфутинского и других российских звезд, в частности Любви Успенской. Интенсивнее всего он работал с Николаем Носковым.



